Etnia Barcelona instala en el paseo de Gràcia una tienda efímera con instalaciones artísticas del fotógrafo Yosigo

La Pop-up se podrá visitar hasta diciembre de 2026 y mezcla el diseño de gafas con obras de varias disciplinas artísticas

Si estabas buscando unas gafas nuevas, puedes pasarte por la nueva pop-up que ha abierto la marca Etnia Barcelona en el paseo de Gràcia (el epicentro del shopping en la ciudad). Esta tienda efímera que ha acaba de abrir en junio, se podrá visitar hasta diciembre de 2026.

El local se ubica en el paseo de Gràcia, 44, y sus puertas ya estan abiertas. Aunque tengas un horario complicado, seguro que encuentras un momento para ir: abren todos los días de 10 a 21 h.

IG (@etniabarcelona) Etnia Barcelona

¿Tienda de gafas o espacio artístico?

Bueno… las dos. Aunque a primera vista pueda parecer un local cualquiera especializado en gafas, se trata de una propuesta diferente: mezcla la moda ocular con exposiciones de arte.

De hecho, varios artistas como el fotógrafo Yosigo, la pintora Adriana Eskenazi y la directora de arte Ana Domínguez han hecho creaciones exclusivas para la tienda, con el Mediterráneo como inspiración. Y a parte, enespacio Etnia House of Arts exponen las obras de creadores de diversas disciplinas.

Barcelona está llena de tiendas que vale la pena visitar, así que te recomendamos los mercados de segunda mano del mes, esta calle llena de outlets, o la tienda vintage donde compran Rosalía y Bad Gyal que te asesora gratis para crear tu total look.

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