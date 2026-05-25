La tienda vintage donde compran Rosalía y Bad Gyal te asesora gratis para crear tu 'total look'

Si quieres vestir como Rosalía, Nathy Peluso, Bad Gyal o Amaia (entre muchas otras celebrities) sin gastarte una millonada, ahora puedes hacerlo en una tienda vintage de diseño en Barcelona. Y además, con un servicio de estilismo gratuito, ya que los apasionados y expertos en moda Yul y Nini siempre están dispuestos a encontrarte el mejor look.

Essell, ubicada en la calle de les Semoleres, 3, en el Born, és un proyecto de moda que se diferencia del resto de tiendas vintage de la ciudad porque seleccionan cuidadosamente las prendas y las presentan en forma de colección, con ropa de Prada, Miu Miu o marcas más actuales como Patrizia Pepe. El amor y la dedicación de estos estilistas por el mundo de la moda cruza fronteras: si saben que en algún punto de Italia, Inglaterra o cualquier otro país hay una prenda específica que necesitan para su tienda, viajan allí expresamente para conseguirla.

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El servicio de estilismo gratuito

Ahora mismo, Yul y Nini están creando los looks de varias celebridades que irán al Primavera Sound. Es el caso de Toccororo, que ya ha pasado por Essell a buscar sus vestidos para el festival y para un DJ set en Nueva York. Otros famosos del mundo de la música y de la moda también se han puesto en las manos de estos estilistas, pero aquí viene lo mejor de todo: tú también puedes hacerlo.

Si tienes entradas para el Primavera Sound, para el Sónar o, simplemente, tienes una ocasión especial y quieres lucir como una auténtica estrella, solo tienes que ir a la tienda de Essell y te atenderán encantadísimos. En el local tienen unos probadores que te harán sentir en pleno cambio de look como si estuvieras en una película de los años 2000. Si en la colección no encontráis lo que buscáis, pueden rescatar algún tesoro de su archivo privado para dar un toque especial con una prenda única: plumas, bordados, o todo aquello que haya brillado en las pasarelas durante las últimas décadas.

Essell Tienda Essell

Las tiendas de fast fashion han creado la idea de que una prenda de ropa puede costar menos de 10 euros, pero cuando se diseña de manera ética y sostenible el precio sube un poco. Y si, encima, la ropa es de diseñador, el valor es superior. Aun así, en Essell puedes conseguir un total look, con el estilismo incluido, a partir de unos 200 euros aproximadamente.

La simbiosis entre arte y moda

En Essell tienen claro que el arte y la moda van de la mano. Por eso, a partir de junio, comenzarán a colaborar con artistas de Barcelona para que puedan exponer su obra en el gran escaparate de la tienda, donde también se podrán comprar ejemplares.

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La primera en participar será Pia Glasswork, una firma que actualmente no cuenta con una sede física en la ciudad. Como las obras de vidrio de la artista se pueden llevar como accesorio, en Essell se crea una simbiosis entre el arte y la moda.

Algunas tiendas de ropa tienen sorpresas en su interior, como esta de paseo de Gracia.