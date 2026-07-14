Fallece a los 100 años Gilda Love, una de las 'drag queens' más icónicas de Barcelona

En pleno franquismo, Eduardo Enrique Gustavo Francisco conquistó los cabarets del Raval y fue uno de los pioneros del transformismo en la ciudad

La drag queen más longeva de Barcelona ha muerto con cien años, y a pocos días de cumplir 101. El artista transformista Gilda Love, el nombre artístico de Eduardo Enrique Gustavo Francisco, nacido el 1926 en San Fernando (Cádiz), ha sido una de las iconos del drag que más ha marcado la historia de la ciudad.

La mayor parte de su trayectoria artística la desarrolló en Barcelona, donde durante las décadas de los setenta y los ochenta logró notoriedad en los cabarets del Raval y en espacios emblemáticos como El Molino o El Cangrejo.

@timeoutbcn La @gildaloveoficial és la transformista més veterana de Barcelona. Aquest agost farà 99 anys i els celebrarà al @ocanabcn amb una festa on es projectarà el documental 'Gilda Love' d' @eliocolen . 🎉🥳 A més, la Gilda cantarà unes quantes cançons! 💋💄🎙️ . @gildaloveoficial es la transformista más veterana de Barcelona. Este agosto cumplirá 99 años y los celebrará en @ocanabcn con una fiesta. 🎉🥳 Se proyectará el documental 'Gilda Love' de @eliocolen y Gilda cantará unas cuantas canciones! 💋💄🎙️ ♬ original sound - Time Out Barcelona

Gilda abrió camino a la escena drag barcelonesa actual y, por ello, diversas artistas están compartiendo su condolencia y cariño en las redes sociales.

S’ha mort Gilda Love, i només em surt estar-li ben agraïda per totes les portes que ens ha obert, i per haver sigut un clar exemple d’art, de lluita i de resistència. Gràcies per haver-nos fet el camí una mica més fàcil, allà a on siguis et recordarem sempre! 🕊️🤍 pic.twitter.com/RyBULP9146 — Jèssica Pulla (@socjessicapulla) July 13, 2026

Eduardo llegó a Barcelona en 1967, en pleno franquismo y tras sobrevivir a la Guerra Civil. En Barcelona encontró un hogar y un espacio LGTBI donde poder integrarse, ya que en su casa, sus hermanos falangistas le hicieron la vida imposible.

Aunque algunos sufrían porque, con casi un siglo de vida, Gilda Love seguía subiendo a los escenarios, el artista nunca dejó de brillar. Ahora, su recuerdo queda inmortalizado en documentales como Cantando en las azoteas (2022) y, por supuesto, en la memoria de todos aquellos que tuvieron la suerte de verla actuar.

El Pride en Barcelona se celebra este mes, y esto es todo lo que debes saber.