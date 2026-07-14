Fallece a los 100 años Gilda Love, una de las 'drag queens' más icónicas de Barcelona

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En pleno franquismo, Eduardo Enrique Gustavo Francisco conquistó los cabarets del Raval y fue uno de los pioneros del transformismo en la ciudad
La drag queen más longeva de Barcelona ha muerto con cien años, y a pocos días de cumplir 101. El artista transformista Gilda Love, el nombre artístico de Eduardo Enrique Gustavo Francisco, nacido el 1926 en San Fernando (Cádiz), ha sido una de las iconos del drag que más ha marcado la historia de la ciudad.
La mayor parte de su trayectoria artística la desarrolló en Barcelona, donde durante las décadas de los setenta y los ochenta logró notoriedad en los cabarets del Raval y en espacios emblemáticos como El Molino o El Cangrejo.
Gilda abrió camino a la escena drag barcelonesa actual y, por ello, diversas artistas están compartiendo su condolencia y cariño en las redes sociales.
Eduardo llegó a Barcelona en 1967, en pleno franquismo y tras sobrevivir a la Guerra Civil. En Barcelona encontró un hogar y un espacio LGTBI donde poder integrarse, ya que en su casa, sus hermanos falangistas le hicieron la vida imposible.
Aunque algunos sufrían porque, con casi un siglo de vida, Gilda Love seguía subiendo a los escenarios, el artista nunca dejó de brillar. Ahora, su recuerdo queda inmortalizado en documentales como Cantando en las azoteas (2022) y, por supuesto, en la memoria de todos aquellos que tuvieron la suerte de verla actuar.
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