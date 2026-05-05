Fiesta Mayor del Gòtic 2026: actividades, fechas y horarios

Del 13 al 17 de mayo, este barrio de Ciutat Vella se llena de eventos gratuitos para toda la familia

La Festa Major del Gòtic ya (casi) está aquí: del 13 al 17 de mayo, este barrio de Ciutat Vella se llenará de actividades gratuitas para todos los de la casa, que van desde 'cercaviles' hasta talleres de cocina, pasando por conciertos de diversos géneros musicales, así que seguro que encuentras alguno que encaje con tus gustos.

A continuación, te dejamos el programa completo para que no te pierdas ninguna de la cuarentena de actividades para esta edición de la fiesta:

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Miércoles 13 de mayo

Cercavila del Pregó (16.30 a 18 h): Encuentro en la plaza Sant Felip Neri e inicio del pasacalles familiar con gigantes, 'cabezudos' y percusión por las calles del barrio.

(16.30 a 18 h): Encuentro en la plaza Sant Felip Neri e inicio del pasacalles familiar con gigantes, 'cabezudos' y percusión por las calles del barrio. Espectáculo "La FESTASSA" (18.30 a 19.30 h): Concierto familiar en la plaza del Rei con La Xaxi Band, que versiona éxitos de los 80 y 90.

(18.30 a 19.30 h): Concierto familiar en la plaza del Rei con La Xaxi Band, que versiona éxitos de los 80 y 90. Pregó de la Festa Major (19.30 a 20.45 h): En la plaza del Rei, a cargo de Xavier Artal, cartero del barrio, seguido de la actuación de la Dixie Band del Taller de Músics.

Jueves 14 de mayo

Primavera Veïnal al Gòtic (17 a 19.30 h): Actividades sobre sostenibilidad y urbanismo en la plaza del Teatre, incluyendo merienda, cuentacuentos y una conferencia de arqueología.

(17 a 19.30 h): Actividades sobre sostenibilidad y urbanismo en la plaza del Teatre, incluyendo merienda, cuentacuentos y una conferencia de arqueología. Tastet de grafiti y chocolatada (17.30 a 19 h): Taller creativo para jóvenes en la plaza Vuit de Març con chocolatada incluida.

(17.30 a 19 h): Taller creativo para jóvenes en la plaza Vuit de Març con chocolatada incluida. Chocolatada infantil (18 a 19 h): Dinamización del comercio y vecindario en la calle d'en Roca para los niños y niñas.

Viernes 15 de mayo

Caminata popular por el Gòtic (10 a 11.30 h): Recorrido accesible de 2 km con salida desde la avenida de la Catedral.

(10 a 11.30 h): Recorrido accesible de 2 km con salida desde la avenida de la Catedral. La Biblioteca en la calle (10 a 13 h i 16 a 19.30 h): Espacio de lectura y recomendaciones en la plaza del Teatre.

(10 a 13 h i 16 a 19.30 h): Espacio de lectura y recomendaciones en la plaza del Teatre. El Gòtic en Xarxa (11 a 13 h): Actividad lúdica con música para personas mayores en la calle Rull.

(11 a 13 h): Actividad lúdica con música para personas mayores en la calle Rull. Tot sona a l'Amazones (15 a 19 h): Espectáculo de sensibilización ambiental con instrumentos reciclados en la plaza Carme Simó.

(15 a 19 h): Espectáculo de sensibilización ambiental con instrumentos reciclados en la plaza Carme Simó. Conexión vecinal (17 a 23 h): Cena de fiambrera, música y bingo musical en la calle del Duc.

(17 a 23 h): Cena de fiambrera, música y bingo musical en la calle del Duc. Juegos de calle y ajedrez (17 a 19 h): Actividades familiares y partidas de ajedrez en la plaza de la Mercè.

(17 a 19 h): Actividades familiares y partidas de ajedrez en la plaza de la Mercè. Talleres infantiles de cultura popular (18 a 19.30 h): Prueba de gigantes y cabezudos infantiles en la plaza del Pi.

(18 a 19.30 h): Prueba de gigantes y cabezudos infantiles en la plaza del Pi. Festa Major Jove (19.15 a 2 h): Pregón joven, taller de danzas, correfoc y conciertos en la plaza Vuit de Març.

(19.15 a 2 h): Pregón joven, taller de danzas, correfoc y conciertos en la plaza Vuit de Març. Música y ritmos de la Medinaceli (19 a 2 h): Noche de DJ's, reggae y ska en la plaza Duc de Medinaceli.

(19 a 2 h): Noche de DJ's, reggae y ska en la plaza Duc de Medinaceli. Versots de Sant Miquel (19 a 20 h): Versos satíricos de cultura popular en la plaza de la Vila de Madrid.

(19 a 20 h): Versos satíricos de cultura popular en la plaza de la Vila de Madrid. La Maribí multicultural (19 a 3 h): Talento migrante, circo y música psicodélica en la plaza de la Mercè.

(19 a 3 h): Talento migrante, circo y música psicodélica en la plaza de la Mercè. Ball folk de festa major (20 a 2 h): Taller de danza y conciertos de baile folk participativo en la plaza del Rei.

Sábado 16 de mayo

El Jardí del Pop (11 a 3 h): Jornada completa en la plaza del Rei con talleres infantiles, ajedrez, paella popular y muchas sesiones de DJ's.

(11 a 3 h): Jornada completa en la plaza del Rei con talleres infantiles, ajedrez, paella popular y muchas sesiones de DJ's. Paellas en La Rambla (12 a 16 h): Concurso solidario de paellas en la Rambla Santa Mònica a favor de la Fundación Esclerosis Múltiple.

(12 a 16 h): Concurso solidario de paellas en la Rambla Santa Mònica a favor de la Fundación Esclerosis Múltiple. Zumba y malabares (12 a 16 h): Sesión de zumba (12 h) y taller de malabares accesibles (14.30 h) en la plaza Duc de Medinaceli.

(12 a 16 h): Sesión de zumba (12 h) y taller de malabares accesibles (14.30 h) en la plaza Duc de Medinaceli. Traginant al Gòtic (12 a 24 h): Gincana, vermut musical, baile para personas mayores y bingo en la plaza de los Traginers.

(12 a 24 h): Gincana, vermut musical, baile para personas mayores y bingo en la plaza de los Traginers. Festa Major Jove (2ª parte) (12 a 3 h): Actividades de ocio, torneo de voleibol, taller casteller y conciertos en la avenida de la Catedral.

(12 a 3 h): Actividades de ocio, torneo de voleibol, taller casteller y conciertos en la avenida de la Catedral. Tardeo kuir vecinal (17 a 2 h): Encuentro pluricultural con talleres de baile, bingo musical y actuaciones en la plaza George Orwell.

(17 a 2 h): Encuentro pluricultural con talleres de baile, bingo musical y actuaciones en la plaza George Orwell. Cenas vecinales (17 a 2 h): Cenas populares en las calles Còdols y de la Palla para compartir mesa con el vecindario.

(17 a 2 h): Cenas populares en las calles Còdols y de la Palla para compartir mesa con el vecindario. Festival Color Café (19 a 3 h): Música y cultura afro en la Rambla Santa Mònica con talleres de danza y gastronomía.

(19 a 3 h): Música y cultura afro en la Rambla Santa Mònica con talleres de danza y gastronomía. Conciertos en la Medinaceli (20 a 2 h): Rock n Roll, Ska y ritmos balcánicos en la plaza Duc de Medinaceli.

Domingo 17 de mayo

Juguem a les places (11 a 13 h): Actividades lúdico-deportivas para niños en la plaza Vuit de Març.

(11 a 13 h): Actividades lúdico-deportivas para niños en la plaza Vuit de Març. Muestra ARCOIRIS (11 a 22 h): Emprendedores LGTBIQ+, feria de entidades, taichí, jazz y show de Drag Queens en la avenida de la Catedral.

(11 a 22 h): Emprendedores LGTBIQ+, feria de entidades, taichí, jazz y show de Drag Queens en la avenida de la Catedral. Concierto coral (12 a 13.30 h): Actuación de los coros Flors de Maig y Musical's Choir en la plaza del Rei.

Si tienes ganas de más fiesta, no te puedes perder los conciertos gratuitos de la ciudad (¡los puedes encontrar en esta lista!)