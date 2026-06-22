Gaudí revivirá frente a la Casa Batlló con un tótem 3D hiperrealista para responder a las preguntas de la gente

El avatar interactivo del genio de la arquitectura conversará con todo aquel que se acerque en cualquier idioma del mundo

¿Alguna vez te han preguntado con qué personaje de la historia charlarías si pudieras? Pues si tu respuesta es Antoni Gaudí, estás de suerte. Ahora podrás hablar con él. Tal y como lo imaginas: una conversación en tiempo real con el arquitecto, que estará ante tus ojos a tamaño real la tarde del jueves 25 de junio frente a la Casa Batlló.

Lo confesamos, no podrás hablar con un Gaudí de carne y hueso, sino con un tótem interactivo hiperrealista en 3D que dará vida al arquitecto como un avatar viviente, capaz de conversar en tiempo real y en cualquier idioma del mundo.

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La imagen de Gaudí que ha creado Euvatar no funciona como una IA convencional, sino que interactúa de una manera más humana y auténtica. Lo podréis hacer de manera totalmente gratuita de 15 a 18 h el jueves 25 de junio: una fecha elegida expresamente porque coincide con el cumpleaños del arquitecto de Reus.

El cumpleaños de Gaudí en pleno Año Gaudí

Este 2026 se celebra el Año Gaudí en toda Catalunya, y hay decenas de actividades gratuitas dedicadas al genio modernista. Además de la visita de León XVI y la bendición de la torre de Jesús en la Sagrada Família (que dejó momentos... curiosos), el Año Gaudí también incluye ferias y espectáculos de drones que no os podéis perder.

Además de hablar con Gaudí, podéis hacer muchas más actividades gratuitas en Barcelona; aquí os dejamos una lista con las mejores.