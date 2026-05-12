Grandes influencers abren sus armarios al público en Barcelona (y puedes comprarles la ropa)

Los centros comerciales Westfield Glòries y La Maquinista acogerán cuatro días llenos de actividades centradas en moda y sostenibilidad

Los centros comerciales de Westfield La Maquinista y Westfield Glòries acogerán el Westfield Reloved Market los días 16, 17, 22 y 23 de mayo, un mercado de moda sostenible. Para esta cita fashion, influencers con diferentes estilos llevarán sus armarios a los dos espacios para que el público pueda explorar los looks que estos creadores muestran en las redes sociales. Y a quien le gusten sus prendas, podrá comprarlas.

El fin de semana del 16 y 17 de mayo el mercado estará en Westfield Glòries con Gat Noir, con su estética dark, la fashionista Gigi Vives y Almu Carrión, con un estilo más informal pero siempre moderno.

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Por otro lado, los días 22 y 23 de mayo, en Westfield La Maquinista estarán Patri Goe, con outfits contemporáneos, Mery Rodríguez con prendas smart-casual y Andy Waak, con referencias más baggy, que también acercarán sus armarios al público.

Durante estos días, los espacios de los centros comerciales se convertirán en las habitaciones donde los influencers venderán sus prendas y recibirán y asesorarán a los visitantes.

Por tanto, habrá probadores donde se podrá encontrar tanto ropa como zapatos y complementos, así que es una oportunidad para encontrar prendas vintage o de primeras marcas a precios asequibles.

Más allá de la ropa

Durante estos fines de semana, también habrá actividades especiales en los centros comerciales de Westfield. Por ejemplo, en Glòries estará la artista local Shoné, que está especializada en sostenibilidad, y venderá una colección de ropa hecha a mano con ropa vaquera donada por clientes del mismo centro comercial.

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Además, Candam Tech activará contenedores RecySmart, capaces de reconocer diferentes envases en tiempo real solo con el sonido cuando se depositan. De esta manera, todo aquel que deposite botellas de plástico y latas podrá participar en un sorteo diario para conseguir una tarjeta regalo del centro de 100 euros.

os 250 primeros participantes recibirán una tote bag de regalo que incluirá descuentos especiales y entradas gratuitas para disfrutar de la experiencia inmersiva Antarctica y de las propuestas Titanic y Coliseo de Eclipso, en el espacio Cúpula.

Durante toda la jornada, se instalarán paneles en la plaza Central con looks de marcas como Desigual, Mango, Mango Man y Brighty & Co. El público podrá votar por su preferido registrándose a través de un código QR visible en la plaza. Entre todos los participantes se sortearán cinco looks completos, valorados en 150 euros cada uno. Los ganadores se anunciarán en las redes sociales el lunes 18 de mayo.

Si te apasiona la moda barcelonesa (pero a buen precio), no te puedes perder esta calle llena de outlets en el centro de Barcelona, ni los mercados de segunda mano del mes de mayo en la ciudad.