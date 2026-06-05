Greenpeace cuelga una pancarta gigante en el Park Güell con una viñeta de Flavita Banana

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Para reivindicar el Día Mundial del Medio Ambiente, la acción denuncia la indiferencia de algunos sectores de la sociedad ante el cambio climático
El día 5 de junio, es el Día Mundial del Medio Ambiente, y este viernes los activistas de Greenpeace y la viñetista Flavita Banana han colgado una gran pancarta en el Park Güell con una frase que reivindica la necesidad de proteger el planeta, y que a la vez, critica la indiferencia de algunos sectores de la sociedad ante la gravedad del cambio climático.
La gran pancarta, con el estilo fluido de la artista asturiana, muestra a dos personas tomando algo, y una le dice a la otra: "Y a nivel político, ¿tú eres más de ecologismo o de muerte y destrucción?". El objetivo de esta acción es denunciar la crisis climática, la pérdida de biodiversidad y los conflictos bélicos, pero también llamar a la esperanza y a la acción colectiva.
"El humor no arregla el planeta, pero sí ayuda a mirar de frente aquello que preferimos ignorar. Si una viñeta consigue que alguien se detenga unos segundos a pensar en nuestra relación con la naturaleza, ya habrá cumplido una función importante", declara Flavia Álvarez-Pedrosa Pruvost (o Flavita Banana), que añade: "elegir el ecologismo es apostar por una vida mejor para todas las personas que habitamos este planeta".
Los activistas de Greenpeace alertan que harían falta 2,35 planetas Tierra para mantener el nivel de producción y consumo actual de España, debido a un modelo socioeconómico basado en la concentración de riqueza en una minoría y la falacia del consumo ilimitado.
A pesar de la gravedad de la situación medioambiental del planeta actualmente, no todo está perdido y, para demostrarlo, Greenpeace comparte diez datos que evidencian que el cambio hacia una sociedad más sostenible es posible.
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