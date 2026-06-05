Greenpeace cuelga una pancarta gigante en el Park Güell con una viñeta de Flavita Banana

Para reivindicar el Día Mundial del Medio Ambiente, la acción denuncia la indiferencia de algunos sectores de la sociedad ante el cambio climático

El día 5 de junio, es el Día Mundial del Medio Ambiente, y este viernes los activistas de Greenpeace y la viñetista Flavita Banana han colgado una gran pancarta en el Park Güell con una frase que reivindica la necesidad de proteger el planeta, y que a la vez, critica la indiferencia de algunos sectores de la sociedad ante la gravedad del cambio climático.

La gran pancarta, con el estilo fluido de la artista asturiana, muestra a dos personas tomando algo, y una le dice a la otra: "Y a nivel político, ¿tú eres más de ecologismo o de muerte y destrucción?". El objetivo de esta acción es denunciar la crisis climática, la pérdida de biodiversidad y los conflictos bélicos, pero también llamar a la esperanza y a la acción colectiva.

"El humor no arregla el planeta, pero sí ayuda a mirar de frente aquello que preferimos ignorar. Si una viñeta consigue que alguien se detenga unos segundos a pensar en nuestra relación con la naturaleza, ya habrá cumplido una función importante", declara Flavia Álvarez-Pedrosa Pruvost (o Flavita Banana), que añade: "elegir el ecologismo es apostar por una vida mejor para todas las personas que habitamos este planeta".

Greenpeace Viñeta de Flavita Banana en el Park Güell

Los activistas de Greenpeace alertan que harían falta 2,35 planetas Tierra para mantener el nivel de producción y consumo actual de España, debido a un modelo socioeconómico basado en la concentración de riqueza en una minoría y la falacia del consumo ilimitado.

Diez datos que dan esperanza

A pesar de la gravedad de la situación medioambiental del planeta actualmente, no todo está perdido y, para demostrarlo, Greenpeace comparte diez datos que evidencian que el cambio hacia una sociedad más sostenible es posible.

En 2025, el 56,8% de la electricidad se generó con fuentes naturales. En 2026, las energías renovables han permitido que el precio de la luz en la península sea muy inferior al de países como Francia o Italia. La justicia desestimó definitivamente el proyecto de la macrogranja de vacuno más grande de Europa en Soria gracias a la presión popular. Tras el hito de otorgar personalidad jurídica al Mar Menor, la reserva de la biosfera de Urdaibai trabaja para conseguir el mismo reconocimiento para los derechos de la naturaleza. La UNESCO confirmó que las especies en reservas se mantienen estables y se ha activado el Tratado Global de los Océanos para proteger el 30% de los mares de cara al año 2030. Más de 700.000 firmas han conseguido paralizar la macrocelulosa de Altri en Galicia, que amenazaba con verter millones de litros de aguas residuales al río Ulla. España se consolida como el primer país europeo en superficie de producción ecológica, con miles de personas dedicadas a la agroecología y la pesca sostenible. El 90% de la población española apoya que las empresas de combustibles fósiles paguen impuestos por sus impactos climáticos. La ONU dictaminó que frenar el cambio climático es una obligación legal internacional para los Estados y no una opción política. El Congreso aprobó un real decreto-ley que limita el comercio de armas con Israel fruto de la presión social. El país ya cuenta con 837 comunidades energéticas y el foro social trabaja para diseñar una agenda de consumo sostenible.

En Barcelona puedes encontrar comercio sostenible, como estas 10 tiendas de moda ética y respetuosas con el planeta.