Un nuevo mercado de intercambio de ropa muy cerca de plaza Universitat permite cambiar ropa gratis este viernes 5 de junio

Puedes llevar tus prendas que están en buen estado pero que ya no utilizas, y allí coges de nuevas para renovar el armario sin gastar ni un euro

Llega el verano, haces el cambio de armario y piensas: “¡No tengo nada que ponerme!”, mientras tienes tanta cantidad de prendas que casi no te cierra el cajón. Probablemente, lo que te pasa es que ya te has aburrido de tu ropa, y seguro que muchas de las cosas que tienes están en buen estado y te da pena tirarlas. Por eso nace el mercado de Foodcoop BCN: un intercambio de ropa.

¿And in qué consiste? Pues llevas al mercado de intercambio tres o cuatro prendas, todo aquello que ya no quieras pero -¡importante!- que esté en buen estado. Allí, puedes elegir ropa que han llevado otras personas y, de esta manera, llevarte prendas de segunda mano que para ti serán nuevas. Además de ser respetuoso con el medio ambiente, renuevas tu armario sin gastar ni un euro. Es un win-win.

¿Dónde y cuándo será el intercambio?

El mercado de intercambio de ropa de verano de Foodcoop BCN será el viernes 5 de junio, en el local de la cooperativa situado en el passatge d'Aragó, 9 (en l'Eixample, muy cerca de la plaza de la Universitat). Será por la tarde, concretamente de 17 h a 20 h, y habrá vermut, música y buen ambiente.

Foto: Shutterstock Roba

Foodcoop BCN funciona bajo el modelo de supermercado cooperativo y participativo: es un proyecto abierto a la ciudadanía y prioriza el producto de proximidad y sostenible, basado en el comercio justo con los productores. Para formar parte como socio consumidor, hay que realizar una aportación única de 40 euros y dedicar unas dos horas mensuales a las tareas de gestión del establecimiento. A pesar de esto, las personas que no sean socias también pueden comprar allí.

Si te apetece seguir conociendo rincones de la ciudad donde puedas conseguir ropa de forma sostenible y económica, puedes consultar las mejores tiendas vintage de la ciudad.