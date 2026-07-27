La Barcelona de 1700 cobra vida con las visitas guiadas nocturnas de 'El Born de Nit'

Hasta diciembre, puedes descubrir los chismes de los vecinos, las historias de mujeres acusadas de brujería y la dieta de los barceloneses, entre muchas otras temáticas, cuando el sol se pone en la ciudad

El Museu d'Història de Barcelona propone una forma diferente de descubrir la ciudad con El Born de Nit. El nombre es bastante intuitivo: se basa en visitas guiadas y rutas por el barrio de la Ribera que, a través de la arqueología y la arquitectura, llevarán a los participantes a la Barcelona de 1700. Desde el 2 de julio hasta el 18 de diciembre, las actividades se realizarán los miércoles, jueves y viernes de 20 a 22 h.

Las entradas para las visitas cuestan 8 euros y las reservas se pueden realizar a través de esta web, donde también encontraréis toda la información de los recorridos disponibles. ¡Ojo! Cada actividad tiene fechas diferentes, no las hacen todas cada semana. Aun así, a continuación te presentamos una pequeña muestra de las actividades de Born de Nit.

Conviértete en arqueólogo con Nit d'arqueologia

Esta actividad experimental será un espacio para que los participantes puedan cribar con las muestras de restos orgánicos como las que se han encontrado en el yacimiento arqueológico de El Born y descubrirán cuál era la dieta de los habitantes de la Barcelona de 1700 (la actual la puedes descubrir en nuestra lista de los mejores restaurantes de la ciudad). Después, en una visita nocturna por los restos de las calles y casas de aquella época, se analizará el paisaje de Barcelona y sus alrededores, la alimentación de los habitantes e incluso las enfermedades más comunes.

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Aprende sobre las 'Brujas' de Barcelona

La visita Bruixes de Barcelona. Dones i persecució en època moderna explora quiénes eran realmente las mujeres que fueron acusadas de brujería. Durante la época moderna, cientos de mujeres fueron perseguidas y castigadas bajo falsas acusaciones. A través de una visita al yacimiento arqueológico y a la exposición permanente del Born, se observará cómo se ha construido históricamente el estereotipo de las brujas y cómo la magia se convirtió en un crimen. Y con un itinerario por el barrio, se conocerán los procesos de acusación, persecución, condena y castigo que sufrieron todas estas mujeres.

Descubre la vida cotidiana de los barceloneses de 1700

Con La finestra indiscreta. Els veïns i les veïnes del 1700, se plantea una acción de memoria que pretende acercarse y recuperar la vida cotidiana de los habitantes de Barcelona, visitando el yacimiento arqueológico y el barrio de la Ribera. Pero también es un acto de cotilleo que nos permite conocer historias de amor, honor y resistencia, y observar que las vicisitudes, preocupaciones e ilusiones de aquellas personas no eran muy diferentes a las nuestras.





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