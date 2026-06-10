La cuarta mejor coctelería del mundo tiene una carta inspirada en Dalí y Miró (¡y está en Barcelona!)

'Oltre' es una colección de 18 tragos de autor creados en colaboración con artesanos y productores catalanes

Nueve años después de abrir su barra oculta tras la nevera de una bocadillería de pastrami en el Born, la coctelería Paradiso presenta su nueva propuesta conceptual. Giacomo Giannotti y su equipo, actualmente consolidados en la cuarta posición de la lista The World's 50 Best Bars, acaban de lanzar Oltre ("más allá" en italiano), una nueva carta de 18 cócteles que toma como referencia el universo del surrealismo y las vanguardias artísticas catalanas.

Y eso significa que Giannotti y Grupo Confiteria –que en locales como Focacha y Monk ya rinden homenaje a compositores minimalistas y a artistas op art– han puesto toda su inspiración y recursos en vincular su particular estilo –decisivo en la evolución de la coctelería a nivel mundial en los últimos diez años– al universo de Dalí y Miró.

El proyecto destaca por haberse desarrollado en alianza con creadores, talleres y productores de toda Catalunya para diseñar tanto el relato líquido como los recipientes que lo contienen. La carta rebaja las graduaciones alcohólicas e introduce cuatro opciones sin alcohol. Sin olvidar, claro, la interacción obligatoria con el cliente a través de formatos visuales o mecánicos que alteran la percepción del trago.

Tragos con patas de pollo flotantes y porrones

Las propuestas más técnicas del menú se han elaborado conjuntamente con creadores del entorno barcelonés, como la artista Nicole Vindel o el centro de innovación culinaria Food Lab Barcelona / Made In. La herencia de Salvador Dalí y las costumbres de la tierra también se palpan en la vajilla y el servicio, también. El cóctel Piccolo e Grande es una mezcla de ginebra Tanqueray No. 10, Jerez, manzanilla y zumo clarificado de pomelo, que rinde homenaje a los elefantes del pintor surrealista, sirviéndose en una pieza de vidrio soplado que distorsiona la imagen del líquido.

Foto: Paradiso Paradiso, cóctel Piccolo e Grande

En una línea más festiva y mironiana, Fantasy se presenta como un trago cítrico con vodka, yuzu y melocotón servido en la mesa mediante un porrón de diseño estilizado, haciendo un claro guiño a la tradición compartida catalana.

Foto: Paradiso Paradiso, cóctel Fantasy

Para los amantes del trago largo y con carácter, Gala Colada rinde pleitesía a la musa de Dalí mediante una versión ahumada de la piña colada con bourbon, piña ahumada, leche de coco y jerez (y un vaso de formas orgánicas y pinchos que debe ser alusivo al arisco carácter de la artista de origen ruso).

Foto: Paradiso Paradiso, cóctel Gala

Continuando con esta exploración, Pimpollo juega con las expectativas. Se presenta con una apariencia visual salada y extrema (¿una pata de pollo goteando sangre encima de un recipiente?), pero revela una dulzura redonda e indulgente gracias a la combinación de Pisco Gobernador, higo, sirope de pistacho salado, mandarina y pomelo.

Foto: Paradiso Paradiso, cóctel Pimpollo

Con esta evolución de su propuesta, Paradiso busca mantener la regularidad en la vanguardia mixológica internacional sin perder el vínculo con el tejido artesanal de su entorno.

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