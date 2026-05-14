La exposición 'Material sensible' da voz a los supervivientes de abusos infantiles a través de la fotografía

Además, incluye actividades para todos los públicos con el objetivo de apoyar a las familias, detectar casos precozmente y fomentar el debate

La 5ª edición de la exposición Material sensible se instala en el Centro Cultural La Casa Elizalde de Barcelona hasta el 18 de julio, fruto de la colaboración entre la Fundación Photographic Social Vision y la Fundación Vicki Bernadet.

Esta muestra recoge la experiencia de ocho mujeres supervivientes de abusos sexuales infantiles (ASI), que han utilizado la fotografía como herramienta terapéutica. Como novedad de este año, el proyecto ha colaborado con diversos centros y ha incorporado un espacio de apoyo para familiares y el entorno cercano de las participantes.

Actividades gratuitas más allá de la exposición

El proyecto incluye varias actividades gratuitas (pero con reserva previa), como visitas guiadas a cargo de las responsables del taller y una conferencia el 8 de junio para reflexionar sobre los cinco años de impacto artístico y social de la iniciativa.

La Casa Elizalde Material sensible

Un pilar fundamental de Material sensible es la prevención y la educación que ofrece a escuelas a partir de 14 años y cápsulas educativas en centros de secundaria.

En el proyecto, han comprobado la eficacia de estas visitas: en el 80% de las visitas anteriores, algún alumno ha verbalizado situaciones de abuso. Hasta ahora, el programa ha llegado a más de 2.800 adolescentes, con acompañamiento psicológico experto para facilitar la detección de casos y fomentar debates sobre el tema.

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