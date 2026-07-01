La Granja Armengol regala tarta de queso el 2 de julio en uno de sus locales de Barcelona

Los locales de cheesecake han invadido Barcelona: 99 Cheesecake, Jon Cake… están por todas partes (¡hasta en el Time Out Market!). Pero antes de estos, ya había locales de toda la vida que no ofrecían cheesecake: ofrecían tarta de queso. Uno de ellos es la Granja Armengol, que el día 2 de julio repartirá porciones gratis en uno de sus locales.

La Granja Armengol, presente en toda Catalunya, es un referente de los productos lácteos. Seguramente porque tienen más de 70 años de trayectoria: empezaron produciendo leche en el año 1951 y vendiéndola en las tiendas y pastelerías de Osona, donde se ubicaba su primera granja. En 1955 abrieron la primera lechería en Vic, donde empezaron a elaborar nata y mantequilla.

De hecho, durante los primeros años vendían la leche cruda y a granel: se llevaba por la mañana y por la tarde a la tienda, recién ordeñada y todavía caliente, y la gente la iba a buscar con un bote de casa. Cuando empezaron a vender la leche pasteurizada y envasada, también decidieron elaborar y comercializar sus productos en tiendas propias (y en diferentes puntos de distribución). Y desde entonces, sus yogures y tartas de queso se pueden encontrar por toda Catalunya.

¿Dónde y cuándo se puede conseguir la tarta de queso gratis de la Granja Armengol?

Locales de la Granja Armengol hay muchos, pero solo se regalará tarta de queso en un local de Barcelona. Será en el que se encuentra en la calle de Puigmartí, 40, en el barrio de Gràcia.

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Cada porción llevará un topping a elegir, y la tienda estará abierta de 9.30 a 15 h y de 17 a 20 h. Recordad: el 2 de julio.

Este mes está lleno de actividades gratis que no os podéis perder, aquí os dejamos una lista con todas las que tenéis que conocer.