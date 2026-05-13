Las proyecciones de CineClub 113, en colaboración con el festival In-edit, irán acompañadas de sesiones de DJ

Además de fiestas, conciertos, e incluso clubes de fitness, la emblemática Sala Apolo acogerá por primera vez en su historia un ciclo de cine al aire libre a partir de este verano: el CineClub 113. Se realiza en colaboración con el festival internacional de documentales musicales de Barcelona, el In-Edit, y propone, por tanto, una fusión entre cine y cultura musical.

El nombre del ciclo hace referencia al número que la sala ocupa en la calle Nou de la Rambla desde 1943 y tendrá lugar todos los lunes de los meses de julio y agosto, en La (3), que es la única sala descubierta de el Apolo.

Sala Apolo Sala 3, donde se hará el CineClub 113

Las sesiones de cine irán acompañadas de sesiones de DJ relacionadas con la temática del film. La programación del ciclo, que incluirá un total de nueve películas, se revelará a principios de junio.

El premio de Apolo al Festival In-Edit

El CineClub 113 se estrena impulsado por el primer Premio Apolo al Mejor Vídeo Musical. Esta iniciativa surge para poner en valor el talento artístico que esconde este formato, y para dar voz a los creadores de unas obras que a menudo pasan desapercibidas para la audiencia.

Para más cine al aire libre, puedes descubrir la programación de la Sala Montjuïc, en el Castillo de Montjuïc.