La superestrella de la NBA Shaquille O'Neal visita Barcelona para pinchar como DJ en Opium

Otros artistas y 'disc-jockeys' internacionales pasarán por el club este verano, como Steve Aoki, Robin Schulz, Tyga y DaBaby

Sí, lo has leído bien: Shaquille O’Neal, el mismo que fue nombrado uno de los 50 mejores jugadores de la historia de la NBA, pincha el jueves 9 de julio en Opium Barcelona con su alter ego pinchadiscos, que lleva el nombre de DJ Diesel.

Durante los próximos meses, la sala reunirá a algunos de los DJ y artistas urbanos más influyentes del panorama mundial dentro de sus residencias WEDEJS, CRIB y WAA!!!, aunque uno de los momentos más esperados es la actuación de Shaquille O'Neal, que inaugurará oficialmente la temporada estival de Opium.

Considerado una de las figuras más reconocibles del baloncesto americano con una gran carrera como jugador de la NBA en equipos como Orlando Magic, Los Angeles Lakers o Miami Heat, entre otros, lleva años consolidando una faceta como DJ, actuando en algunos de los festivales de música electrónica más importantes del mundo, como Tomorrowland, EDC Las Vegas o Lollapalooza.

Steve Aoki y otros nombres internacionales en Opium este verano

La residencia WEDEJS vuelve a apostar por algunos de los artistas más destacados de la escena electrónica. Tras la apertura de DJ Diesel, el cartel continuará con artistas como Bob Sinclar (22 de julio), Dimitri Vegas (30 de julio), DJ Snake (5 de agosto), Robin Schulz (12 de agosto), Morten (19 de agosto) y Steve Aoki (26 de agosto), además de Levi, encargado de abrir la residencia el pasado 1 de julio.

La residencia CRIB regresa este verano con un cartel centrado en el hip hop, el rap y los sonidos urbanos internacionales. Entre los artistas confirmados destacan MK, Gordo, Swae Lee, DaBaby, Tyga, Ñengo Flow, Dystinct, Soolking, Lacrim y Triangle des Bermudes.

Por otra parte, WAA!!! continuará explorando la vertiente más underground de la música electrónica. La residencia ya ha confirmado las actuaciones de MK y Gordo, mientras mantiene la expectación con dos artistas que serán anunciados próximamente.

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