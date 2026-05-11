Las bibliotecas de Barcelona van a la huelga las semanas previas a la selectividad

El consorcio pide horarios que cumplan la legalidad, los mismos derechos que el resto del personal municipal y que no se les recorte el sueldo con el nuevo convenio

El Consorcio de Bibliotecas de Barcelona ha convocado una huelga indefinida a partir del 26 de mayo, coincidiendo con las semanas previas a las pruebas de selectividad.

La protesta comenzó el 20 de abril con paradas durante la semana de San Jordi y se ha mantenido hasta ahora con una huelga indefinida los sábados, que continuará durante las próximas semanas. La paralización tiene un seguimiento masivo: en total, en la ciudad de Barcelona han cerrado 37 de las 40 bibliotecas.

Foto: EUmies Awards 2024

El consorcio convoca la huelga para pedir horarios que cumplan la legalidad y permitan la conciliación, la equiparación de condiciones con el resto del personal municipal y para evitar pérdidas retributivas con la adhesión al nuevo convenio. Hasta el momento, no han obtenido respuesta en las negociaciones.

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