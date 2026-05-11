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Las bibliotecas de Barcelona van a la huelga las semanas previas a la selectividad

El consorcio pide horarios que cumplan la legalidad, los mismos derechos que el resto del personal municipal y que no se les recorte el sueldo con el nuevo convenio

Laia Carpio Fusté
Escrito por
Laia Carpio Fusté
Periodista
Vaga biblioteques
ACN | Vaga biblioteques
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El Consorcio de Bibliotecas de Barcelona ha convocado una huelga indefinida a partir del 26 de mayo, coincidiendo con las semanas previas a las pruebas de selectividad.

La protesta comenzó el 20 de abril con paradas durante la semana de San Jordi y se ha mantenido hasta ahora con una huelga indefinida los sábados, que continuará durante las próximas semanas. La paralización tiene un seguimiento masivo: en total, en la ciudad de Barcelona han cerrado 37 de las 40 bibliotecas.

Biblioteca Gabriel García Márquez
Foto: EUmies Awards 2024

El consorcio convoca la huelga para pedir horarios que cumplan la legalidad y permitan la conciliación, la equiparación de condiciones con el resto del personal municipal y para evitar pérdidas retributivas con la adhesión al nuevo convenio. Hasta el momento, no han obtenido respuesta en las negociaciones.

En Barcelona puedes visitar una cuarentena de bibliotecas que merecen una visita por el ambiente y la arquitectura. Para cambiar de aires, estudiar o trabajar en lugares diferentes, te recomendamos estas cafeterías.

Si estás estudiando pero quieres salir por la ciudad y desconectar un rato, puedes echar un vistazo a nuestra lista de los mejores planes para hacer en mayo en Barcelona.

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