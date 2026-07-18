Las ciudades más felices del mundo en 2026, según sus habitantes

Preguntamos a más de 24.000 urbanitas cómo les hace sentir su ciudad; esto es lo que nos han dicho

Desde el acceso a la cultura y la abundancia de zonas verdes hasta los barrios vibrantes y las calles de moda, hay muchos factores que influyen para hacer de una ciudad un magnífico lugar para vivir (y visitar). Todos estos elementos, junto con muchos otros, forman parte de la clasificación anual de Time Out de las mejores ciudades del mundo, que elaboramos a partir de las respuestas de más de 24.000 residentes en nuestra gran encuesta anual.

Además de aspectos como la gastronomía, el arte y la vida nocturna, se pide a los habitantes que valoren el sentido de comunidad en su ciudad, lo fácil que es encontrar el amor y si su ciudad les hace felices. A partir de estos datos, analizamos cuáles son los rincones del planeta donde la gente se siente más plena y satisfecha en su día a día.

¿Cómo se deciden las ciudades más felices del mundo?

Para clasificar las ciudades más felices del mundo en 2026, pedimos a los residentes que respondieran a una serie de afirmaciones sobre su bienestar cotidiano y la percepción de su entorno. Entre las frases que debían valorar se encontraban algunas como "mi ciudad me hace feliz" o "la gente de mi ciudad parece positiva", buscando medir el optimismo de la comunidad.

A continuación, procesamos los datos para averiguar qué ciudades recibían el mayor porcentaje de respuestas positivas por parte de sus habitantes. Para garantizar que la lista reflejara la diversidad global, solo se incluyó la ciudad mejor clasificada de cada país en el top 20 final.

Una ciudad británica se lleva el primer puesto como la más feliz del mundo

Según las respuestas de los residentes, la ciudad más feliz del mundo en 2026 es (redoble de tambores, por favor)... ¡Bath! La localidad inglesa obtuvo valoraciones excelentes en todos los aspectos relacionados con la felicidad, con un 93 por ciento de encuestados que coinciden en que su ciudad los hace felices y un 92 por ciento que afirma sentirse más feliz en Bath que en cualquier otro lugar.

Conocida por sus antiguas termas romanas, su preciosa arquitectura georgiana y los paisajes de campo que la rodean, no nos sorprende que sus habitantes rebosen alegría. El 83 por ciento de los vecinos de Bath afirmó que es fácil integrarse en la comunidad, y la ciudad también lideró la clasificación en cuanto a espacios verdes y naturaleza en esta histórica región inglesa.

Foto: Shuttersktock Crescent House (Bath)

En segundo lugar quedó Ciudad de Panamá, donde el 93 por ciento de los encuestados afirmó que su ciudad los hace felices y el 86 por ciento aseguró encontrar la alegría en sus experiencias diarias. La bulliciosa capital panameña encabezó la lista de todas las ciudades analizadas en cuanto a sentido de comunidad, ya que el 87 por ciento de los residentes locales destacó la facilidad para hacer conexiones.

La mexicana Guadalajara quedó en tercer lugar, con una puntuación acumulada de felicidad del 83 por ciento. Cuna del mariachi y del tequila, esta urbe es adorada por sus habitantes: su oferta cultural y gastronómica obtuvo unos índices de aprobación del 86 y el 85 por ciento, respectivamente, y un 80 por ciento la valoró muy positivamente por su cálido ambiente vecinal y su gran cohesión social.

Las 20 ciudades más felices del mundo en 2026

Bath, Reino Unido

Ciudad de Panamá, Panamá

Guadalajara, México

Medellín, Colombia

Cracovia, Polonia

Jaipur, India

Chicago, Estados Unidos

Ciudad del Cabo, Sudáfrica

Shanghái, China

Gotemburgo, Suecia

Montreal, Canadá

São Paulo, Brasil

Valencia, España

Praga, República Checa

Melbourne, Australia

Kuala Lumpur, Malasia

Hamburgo, Alemania

Oporto, Portugal

Ámsterdam, Países Bajos

Chiang Mai, Tailandia

Para estar al día de todas las tendencias de viajes de 2026, puedes consultar nuestras listas.