Barcelona supera a Londres y Nueva York en el top de las 20 mejores ciudades del mundo para vivir según ‘Monocle’

En el Top 20 de mejores ciudades para vivir del mundo (y no son pocas ciudades en el mundo), se encuentran Barcelona y Madrid, una mejor situada que la anterior. La revista Monocle publica un ranking desde hace 19 años en el cual, a través de encuestas a sus corresponsales en todos los continentes, deciden cuáles merecen el título de ciudades donde se vive mejor.

Algunos de los criterios que se han evaluado para construir la lista son la seguridad, la conectividad, la gobernanza, los espacios verdes... Pero también, a nivel de servicios de la ciudad, se han fijado en si se puede conseguir una comida y una bebida decentes después de las 22 h, por ejemplo. Este 2026 en particular, cada año hay pequeños retoques para reflejar cómo está cambiando el mundo.

Aunque es fácil pensar en grandes metrópolis, las ciudades estadounidenses no han entrado en el ranking por sus altos niveles de delincuencia, desigualdad y vivienda deficiente. También hay que decir que lugares como Ciudad del Cabo, que tiene unas piscinas públicas espectaculares, o Kigali, que tiene calles espectaculares, en África y Oriente Medio no ofrecen la seguridad suficiente que los corresponsales de Monocle sí encuentran en las otras ciudades.

Así que, con estas consideraciones, Barcelona y Madrid han entrado en esta lista de las mejores ciudades del mundo para vivir, mientras que otras que están en los sueños de muchos como hogar ideal, como Nueva York o Londres, se quedan fuera.

Barcelona, en 13ª posición

Según Monocle, “El reconocimiento de Barcelona como Capital Mundial de la Arquitectura de este año es bien merecido”, y elogian el diseño de edificios y la planificación urbana de la ciudad, el transporte público, y las remodelaciones de parques y la incorporación de espacios verdes. Incluso se meten en política, y aseguran: “Desgraciadamente, el alcalde, Jaume Collboni, ha decidido no continuar con el celebrado plan de las Superillas iniciado por su predecesora, Ada Colau, el cual limitaba el tráfico de paso por el centro de la ciudad”.

Photograph: Daniel Bartolomé / Barcelona City Council Consell de Cent

En la revista también mencionan la tensión entre la mejora de vida de los barceloneses y la gestión de los 26 millones de turistas que visitan la ciudad cada año, y transmiten a los lectores internacionales que “la oferta cultural de Barcelona, antes vibrante, se ha ido deteriorando, y los jóvenes se han visto expulsados de una vida nocturna diseñada a medida de los turistas”.

Aun así, destacan la gestión del gobierno de la ciudad para regularlo, como la prohibición de los apartamentos turísticos que se prevé que entre en vigor en 2028. Y para terminar, destacan la variedad de eventos médicos, científicos y tecnológicos de la ciudad.

Madrid, en la 7ª posición

Quizá Madrid ha superado a Barcelona en este ranking, pero en este otro, la capital catalana la supera por goleada. En Monocle destacan la palabra castizo, que en la capital española utilizan para describir la identidad de la ciudad: “Es un espíritu que rehúye lo moderno en favor de lo tradicional”. Aun así, remarcan que, en lo que respecta a la economía, el PIB por habitante está un 78 por ciento por encima de la media nacional.

Foto: Raul Bal Madrid

También mencionan que, en la provincia de Madrid, el 42,4 por ciento de los recién llegados tiene estudios superiores, y que el hecho de que Madrid se convierta en un nuevo referente empresarial se nota en los espacios comerciales y de restauración de la ciudad. A diferencia de otras ciudades del mundo, Madrid permite el acceso a alimentos frescos y a la cultura de socialización nocturna.

Y todo ello, según la revista, contribuye a que los habitantes de Madrid tengan la esperanza de vida más alta de cualquier ciudad de Europa.

Lista completa del Top 20

Si te has quedado con el gusanillo de conocer el Top 20 completo, aquí tienes la lista:

Tokio Copenhague Lisboa Viena Sídney Zúrich Madrid París Múnich Oslo Estocolmo Milán Barcelona Singapur Ámsterdam Helsinki Seúl Melbourne Vancouver Perth/ Kioto (¡empate!)

Ahora, hablemos de pueblos: estos son los más bonitos de Cataluña este 2026 y que tienes que visitar si todavía no lo has hecho.