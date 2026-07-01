Seis de los mejores bares de Europa están en Barcelona (¡y Madrid solo tiene dos!)

Esta selección incluye locales innovadores con cócteles surrealistas y otros más clásicos, donde los bartenders te dan la bienvenida con esmoquin

Barcelona es la tercera ciudad de Europa con más estrellas Michelin, pero más allá de la gastronomía, hay un submundo del buen beber que no se queda atrás. De hecho, el mejor bartender del Estado español está en una barra barcelonesa. Pero el dato importante aquí es que seis de los mejores bares de Europa están en Barcelona según el ranking mundial de 50 Best Bars, mientras que Madrid solo tiene dos.

Aquí puedes echar un vistazo a nuestra selección de las mejores coctelerías de Barcelona, pero si quieres saber cuáles han sido las mejores a escala internacional, a continuación te presentamos el ranking. Una de ellas ha llegado al top tres, algo que no nos extraña, ya que en 2023 ganó el premio al mejor bar del mundo. No te hacemos esperar más:

48. Coctelería FoCo

Casi no entra en el 'top' 50, pero a pesar de ser de los últimos, ¡cabe destacar que ha conseguido colarse en el ranking de los mejores del mundo! Los expertos de la gastronomía destacan su inspiración en los antiguos clubes de corresponsales extranjeros, que mezcla una esencia vintage con la actualidad en el corazón de Gràcia. Los cocteleros británicos Tom Godfrey y Theo Quinn se encargan de actualizar clásicos, y el cóctel que destacan de Foco es el Old Fashioned, hecho con donuts glaseados con sirope de arce.

Foto: Instagram / @foco.bcn Coctelería Foco

36. Coctelería Boadas

La coctelería Boadas, el gran clásico de la coctelería de Barcelona de toda la vida, no podía faltar en esta lista. En funcionamiento desde 1933, se encuentra a pocos pasos de las Ramblas. Ahora, guiado por el equipo que está detrás de otro bar barcelonés, Sips —que (¡alerta, spoiler!) también se ha colado en esta lista—, sus cocteleros vestidos con esmoquin turquesa siguen sirviendo martinis atemporales. Es la demostración de que, cuando un cóctel es bueno, no hace falta ninguna extravagancia añadida.

Foto: Boadas Cocktails Boadas Cocktails

35. Coctelería 14 de la Rosa

Gràcia vuelve a aparecer en esta lista. Con toda la calidez de un histórico local de pueblo, tal como lo describen los expertos de la lista de las mejores coctelerías del mundo, este local da la bienvenida a los clientes y se centra en cócteles clásicos ejecutados de manera impecable en lugar de grandes trucos o filigranas.

26. Coctelería Aldea

Aunque se encuentra en una zona muy turística, Aldea “captura los valores de la autosuficiencia rural”, y eso es lo que ha enamorado a los expertos. Su menú, basado en la sostenibilidad, también incluye sándwiches de estilo japonés que son los mejores de su categoría.

Foto: Aldea Los sandos de Aldea

9. Coctelería Paradiso

Como es comprensible, Gaudí hace alucinar al mundo entero, y el interior gaudiniano de Paradiso es uno de sus grandes encantos. Sin embargo, Paradiso también tiene un punto daliniano con su surrealismo puro, ofreciendo ilusiones sorprendentes como el Supercool Martini, que se solidifica al instante, tal como destacan los encargados del ranking.

Foto: Paradiso Paradiso, cóctel Gala

3. Coctelería Sips

El mejor bar del mundo en 2023 se ha mantenido en el podio (¡nada mal!). Fundado por Simone Caporale y Marc Álvarez, dos nombres reconocidísimos en el sector, Sips destaca porque elimina por completo la barrera entre el cliente y el coctelero gracias a una barra en forma de isla central. Las bebidas son descritas como “espectáculos inmersivos y multisensoriales” y, como ejemplo, proponen el cóctel Krypta, encerrado en un terrario. También mencionan el espacio Esencia, que con capacidad para 14 personas ofrece catas de cócteles en miniatura.

Sips Esencia by Sips

En cuanto a Madrid, Salmon Guru, en la 46ª posición, tiene un estilo maximalista que deleita a los clientes con un vibrante estallido de arte de cómic, luces de neón, estampados de animales y combinaciones de sabores descabelladas. La estética también impregna sus cócteles, que se sirven en una cristalería de lo más extravagante.

Siguiéndolo en la 45ª posición se encuentra Angelita. ¿Os suena aquel vídeo de TikTok de unas actrices que decían “A negroni sbagliato with prosecco in it”? Pues seguro que les encantaría el de este local, ya que es lo que los expertos destacan: su icónico sbagliato con "polvo de negroni".

Barcelona está llena de rincones gastronómicos que tienes que conocer, así que aquí te dejamos una lista con los mejores restaurantes de la ciudad.