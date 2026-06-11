Llega a Barcelona un espectáculo de drones que recreará en 3D los momentos más icónicos de las películas de Harry Potter

Barcelona está lejos de la estética que transmiten los paisajes brumosos de Inglaterra que aparecen en la cinematografía de Harry Potter (aunque tenemos un edificio que parece Hogwarts y se puede entrar gratis). El universo de la saga de J.K. Rowling llega a la ciudad para iluminar el cielo con el espectáculo de drones DroneArt Show: Harry Potter.

Durante sesenta minutos, un ejército de 1.200 drones hará una coreografía tridimensional de luces para representar las escenas más icónicas de las ocho películas. Esta experiencia inmersiva estará acompañada por una orquesta en directo que tocará la banda sonora que ha emocionado a varias generaciones. ¿Está sonando ya la canción de Harry Potter en tu cabeza?

DroneArt Show: Harry Potter Espectáculo con drones de Harry Potter

¿Dónde y cuándo será este espectáculo?

Esta cita para los potterheads tendrá lugar en el Parc del Fòrum, donde se celebran algunos de los festivales más importantes del año en Barcelona. Habrá tres fechas exclusivas: la primera sesión será el 17 de julio, y las dos siguientes serán los días 23 y 24 de octubre. Las entradas ya están a la venta y cuestan 45,90 euros para los adultos (a partir de 12 años) y 30,90 euros para la tarifa infantil (de 3 a 11 años). Y no, no conocemos ningún hechizo para bajar el precio...

DroneArt Show: Harry Potter Espectáculo con drones de Harry Potter

Las luces de los drones jugarán con la oscuridad natural, así que en julio la exhibición comenzará a las 22 h, y en las fechas de octubre, a las 21 h. Las puertas del recinto abrirán dos horas antes de cada pase y los organizadores recomiendan llegar con antelación porque quien llegue tarde, seguramente no podrá entrar al espectáculo por cuestiones de seguridad de los drones.

Este espectáculo está diseñado para todos los públicos y dura una hora con un breve entreacto. Por lo tanto, es un tiempo cómodo para que los más pequeños de la casa puedan disfrutar de DroneArt Show: Harry Potter.

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