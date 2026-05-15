Los 'patch bars' de Seúl llegan a Barcelona: así es MEMS, el espacio donde puedes personalizarte la ropa al momento

La compra se convierte en un pequeño taller: en la tienda, eliges qué quieres decorar, creas el diseño y tú mismo lo estampas en la pieza

Barcelona está llena de influencias coreanas, desde la gastronomía hasta marcas de cosmética. Y ahora, llegan los patch bars, espacios donde el cliente entra en la tienda, elige un parche entre mil opciones y los aplica al momento sobre el producto que escoge (como una bolsa de tela o un monedero, entre otros…) mediante una prensa de calor.

El primer patch bar de España está en Barcelona y se llama MEMS. Este espacio se ubica en una zona de la ciudad llena de talleres y artesanía: en el Born, concretamente en la Calle de la Bòria, 24.

MEMS Patch bar

La tienda nace de la inspiración de las tiendas que se encuentran en Seúl y, en Barcelona, el local puede ser tanto un plan de tarde como una idea de regalo personalizado, o incluso un souvenir para escapar de la típica taza que queda al fondo del armario o un imán de nevera.

Un taller a pequeña escala

Cabe destacar que en MEMS no compras un producto y te vas, sino que tú mismo creas el accesorio que te llevas. Así que terminas haciendo un pequeño taller que consiste en elegir la pieza que quieres estampar, crear el diseño y, finalmente, unirlo todo con una prensa de calor.

La colección inaugural de parches lleva el nombre de Mediterranean Era y celebra el imaginario de Barcelona y el Mediterráneo: arquitectura, gastronomía, cultura popular y símbolos del barrio. Además, la marca ya trabaja en colaboraciones con artistas locales y ediciones limitadas para fechas clave del calendario barcelonés.