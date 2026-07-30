El edificio se destinará principalmente a uso cultural y deberá ajustar su altura a la de los bloques que lo rodean, tras movimientos de oposición vecinal

El nuevo Museo Carmen Thyssen en el antiguo cine Comedia ya tiene luz verde definitiva. La Subcomisión de Urbanismo de Barcelona ha aprobado la modificación del planeamiento para hacer realidad el proyecto cultural, a pesar de la oposición vecinal. Eso sí, el acuerdo impone condiciones de conservación: se tendrá que rehabilitar el histórico Palau Marcet siguiendo la documentación arquitectónica original y la nueva altura se tendrá que ajustar a la de los edificios vecinos.

El Palau Marcet, situado en la confluencia entre el paseo de Gràcia y la avenida de la Gran Via de les Corts Catalanes, está catalogado como bien cultural de interés local (BCIL) y está incluido también en el ámbito de protección de las edificaciones de las cuatro esquinas que conforman el cruce de estas dos calles.

Además, forma parte del Conjunto especial del Eixample y del Sector de Conservación del Eixample, catalogado también como conjunto urbanísticamente protegido por sus valores histórico-artísticos, estéticos o tradicionales. La titularidad del suelo es privada y el techo edificado actual es de 6.659 metros cuadrados, de los cuales 5.596 sobre rasante.

Un museo controvertido

La Federación de Asociaciones Vecinales de Barcelona (FAVB) organizó una recogida de firmas en el verano de 2025 con el propósito de impedir que el proyecto se hiciera realidad. Una de sus preocupaciones principales era la radical transformación arquitectónica de una de las esquinas más emblemáticas de la ciudad.

Shutterstock Cines Comedia, Barcelona

De hecho, la remodelación, tal como se planteó en un primer momento, se acordó para que los propietarios del inmueble, el fondo de inversión Stoneweg, pudieran levantar hasta nueve plantas en la fachada de Gran Via y seis hacia paseo de Gràcia. Los barceloneses se opusieron rotundamente a esta posibilidad, ya que estas nueve plantas, aparte de romper con la imagen de la esquina del paseo, modificarían el aspecto de un espacio protegido.

Condiciones para hacer realidad el proyecto

Con la aprobación de este miércoles, y para que el edificio pueda acoger el museo, se propone que tenga una configuración "flexible", con una altura máxima que se ha determinado en referencia a las de los edificios vecinos. La documentación incluye un estudio detallado de la propuesta volumétrica en relación tanto con el edificio existente como con los edificios vecinos y los de las esquinas de las manzanas colindantes. El proyecto de edificación tendrá que someterse a la valoración de la Comisión Técnica de Mantenimiento y Mejora del Eixample, así como a la del Departamento de Patrimonio arquitectónico, histórico y artístico.

En cuanto al espacio bajo rasante o sótano, se podrá ocupar toda la parcela, "siempre que no afecte a la conservación de los elementos protegidos". Más abajo del primer sótano, las plantas podrán destinarse a aparcamientos, instalaciones técnicas del edificio, cámaras acorazadas y similares. También se tendrán que restaurar las fachadas de la edificación original (incluida la ampliación de los años 30) con materiales, técnicas y cromatismos originales, y restituir la composición de la fachada del chaflán de acuerdo con la documentación histórica. El catálogo de patrimonio obliga a mantener las fachadas y la cubierta a dos aguas del edificio original.

Para que el edificio pueda acoger el museo, la modificación del planeamiento reconoce su alcance metropolitano como equipamiento cultural, sin aumentar la superficie total edificable. Según el Departamento de Territorio, el inmueble se destinará exclusivamente a usos culturales, aunque se permitirá reservar hasta un 18% del espacio sobre rasante (un máximo de 1.700 metros cuadrados) a actividades complementarias que sean compatibles con el museo y su valor patrimonial.

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