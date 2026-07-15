Barcelona protegerá los rótulos históricos tras la polémica de las bodegas Carol y Fermín

La decisión se toma cuando varios locales ya han tenido que retirar sus carteles

Tras la indignación de los vecinos por la retirada del rótulo de la Bodega Fermín en la Barceloneta, un clásico de 1973 que se tuvo que desmontar por no cumplir una normativa municipal demasiado rígida, el Ayuntamiento ha decidido hacer cambios en la ley. La Bodega Carol también ha sido otro de los establecimientos afectados por esta problemática.

Ha sido a raíz de una propuesta de ERC que se han empezado a tramitar los cambios normativos necesarios para la protección, conservación y recuperación del patrimonio gráfico del paisaje urbano de Barcelona.

¿Qué cambiará a partir de ahora?

La Comisión de Urbanismo ha aprobado, y por unanimidad de todos los partidos, una propuesta para cambiar las normas del paisaje urbano. Por un lado, se decreta una moratoria inmediata que prohíbe de manera preventiva retirar o destruir cualquier rótulo clásico que se considere singular.

Foto: Bar Bodega Carol Bar Bodega Carol, Barcelona

Por otro lado, el gobierno municipal tiene un plazo de tres meses para diseñar un plan especial de protección del patrimonio gráfico y, finalmente, se ha exigido un presupuesto específico para que estos carteles se puedan restaurar.

En Barcelona hay negocios de toda la vida que deben adaptarse a los nuevos tiempos para seguir funcionando; un buen ejemplo es la librería más antigua de la ciudad, que con 110 años de historia ha incorporado un espacio gastronómico. Sin embargo, la realidad es que cada día hay comercios muy queridos por los vecinos y con fachadas icónicas que desgraciadamente tienen que bajar la persiana definitivamente.

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