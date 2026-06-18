Más de 500 piezas clave de la arquitectura moderna se exponen en el palacio Victòria Eugènia con entrada gratuita

La muestra que organiza la Fundació Mies van der Rohe se podrá ver hasta el 5 de julio, y contiene obras de Norman Foster y Álvaro Siza

Es difícil elegir qué exposición ir a ver a la ciudad, ya que hay tantas y tan buenas… (aquí te hacemos nuestras recomendaciones para combatir la indecisión). Pero la Fundación Mies van der Rohe presenta, en el marco de Barcelona 2026 Capital Mundial de la Arquitectura, una gran muestra inédita en el Palau Victòria Eugènia que despliega por primera vez de manera extensa su extraordinaria colección, y esta es de las que no te puedes perder. ¡Y no tienes excusa, que es gratis!

La exposición reúne más de 500 piezas clave: maquetas, dibujos originales, vídeos y piezas de las intervenciones efímeras en el Pavelló Mies van der Rohe y de los EUmies Awards desde 1988... que homenajean la arquitectura europea más importante de los últimos 40 años

Es una de las grandes citas organizadas per la UNESCO y la UIA (la Unió Internacional de Arquitectos), que hasta a finales de año convertirán Barcelona en un foro global con actividades gratuitas, como el congreso internacional que acogerán las Tres Xemeneies de Sant Adrià del Besòs.

Seis ámbitos de leyendas de la arquitectura de renom mundial

A través de seis espacios, el recorrido de esta gran muestra invita a descubrir joyas como el Banc Borges e Irmão de Álvaro Siza, hasta dibujos originales de referencia como el de Norman Foster (arquitecto de la Torre Glòries y la Torre de Collserola) para el Renault Distribution Centre.

Pepo Segura Exposició arquitectura

En el corazón del palacio, delimitada por una ligera estructura, se puede visitar una zona central dedicada a las obras más recientes que se incorporan al archivo histórico: los 40 proyectos seleccionados por el jurado de los EUmies Awards 2026.

Tenéis tiempo para visitarla hasta el 5 de julio de 2026. El Palau Victòria Eugènia, ubicado en la plaza Carles Buïgas, 7, abre sus puertas cada día de la semana de 10 a 20 h y, como decíamos, la entrada es completamente libre y gratuita.

Si no te quieres perder ninguno de los otros planes gratis de la ciudad, puedes echar un vistazo a nuestra lista.