Miles de turistas internacionales no querrán volver a España el año que viene por el calor, según un estudio de CaixaBank

Se prevé un 15% menos de visitantes por las temperaturas excepcionalmente altas de este verano y muchos buscarán destinos más al norte y más frescos

El cambio climático empieza a dejar una huella cada vez más visible en el comportamiento del turismo internacional en España. Un nuevo estudio de CaixaBank Research revela que las experiencias de calor extremo durante las vacaciones reducen la probabilidad de que los turistas extranjeros vuelvan a España y, además, impulsan la elección de destinos con temperaturas más moderadas (como las coolcations) en futuras visitas de aquellos que sí optan por volver.

La investigación, que se ha basado en datos anonimizados de pagos realizados con tarjetas extranjeras en terminales de CaixaBank, analiza cómo influyen las olas de calor en la fidelización turística. Los resultados actualizan y refuerzan conclusiones que ya se habían obtenido en investigaciones de 2024 y 2025.

Según el estudio, cuando los turistas experimentan temperaturas excepcionalmente altas durante su estancia, su disposición a volver a España disminuye muchísimo. En los episodios más extremos, la probabilidad de volver es aproximadamente un 15% inferior respecto a la de los turistas que disfrutan de condiciones climáticas más agradables.

Ajuntament de Barcelona Turistas

¿Playa? Sí, pero más fresca

Los datos indican que los viajeros mantienen una elevada fidelidad a determinados tipos de destino. Por ejemplo, más del 85% de los turistas internacionales repetidores que eligieron destinos mediterráneos en 2024 volvieron a optar por esta misma categoría en 2025; sin embargo, buscan ubicaciones concretas con mejores condiciones climáticas, como municipios costeros más frescos o zonas de mayor altitud.

Para los expertos de CaixaBank Research, estos resultados ponen de manifiesto que el cambio climático también representa un factor de competitividad para el sector turístico español. La pérdida de fidelización asociada a las olas de calor podría afectar a largo plazo a uno de los principales motores de la economía española.

Ante este escenario, el informe destaca la importancia de adaptar la oferta turística para preservar la calidad de la experiencia del visitante. Entre las medidas recomendadas figuran la mejora del confort térmico en alojamientos y espacios públicos, la ampliación de zonas de sombra, el refuerzo de la eficiencia energética, la adaptación de horarios y la diversificación de actividades.

La capacidad de adaptación, según los investigadores, será clave para mantener el atractivo y la competitividad de España como destino turístico internacional, en un contexto marcado por el aumento de la frecuencia e intensidad de los episodios de calor extremo.

Si quieres descubrir las rutas más frescas de Barcelona para ir de un sitio a otro, puedes utilizar esta web; y si prefieres buscar una terracita para tomar algo a la sombra, no te puedes perder este otro mapa.