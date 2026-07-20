Este nuevo evento busca convertir la capital catalana en un referente mundial del arte y la tecnología, a la vez que será un punto de encuentro para que los profesionales del sector encuentren nuevas oportunidades

A finales de este 2026 llega a Barcelona la Bienal de Artes Digitales, una plataforma con un triple objetivo: situar la ciudad como referente internacional del arte digital, fomentar la coproducción entre artistas para generar nuevas oportunidades y profesionalización del sector, y acercar las artes digitales a la ciudadanía.

Y todo esto, a través de actividades que se desplegarán entre noviembre de 2026 y marzo de 2027, y que tendrán en el Disseny Hub Barcelona (DHub) su escenario principal. La capital catalana será el epicentro de un proyecto que también tendrá irradiaciones en otros puntos del territorio catalán.

La plataforma nace desde el convencimiento de que la capital catalana ya es un nodo activo y diverso en las artes digitales, con múltiples iniciativas en el ámbito de la cultura y creatividad digitales como los festivales Sónar+D, OFFF y Mira, la exposición Digital Impact o el Centro de Artes Digitales IDEAL. La Bienal de Artes Digitales está comisariada por Pep Salazar, experto en creatividad digital y director de OFFF.

Tres actividades confirmadas

Aún se tiene que anunciar la programación completa de la bienal, pero de momento conocemos los detalles de tres de las actividades que se celebrarán.

La primera es la exposición Vectors, que se podrá visitar desde finales de noviembre hasta el 14 de marzo en el DHub. Será una muestra que explorará el ecosistema vivo del arte digital contemporáneo a través de las voces y las prácticas de artistas que trabajan con tecnologías para imaginar presentes alternativos y futuros posibles. Esta exposición ofrecerá una oportunidad para descubrir cómo el arte digital puede ser un espacio de resistencia, imaginación y pensamiento colectivo en un mundo cada vez más modelado por los algoritmos.

DHub Biennal d'Arts Digitals

Los días 3 y 4 de febrero de 2027, el DHub acogerá igualmente un simposio que pondrá a dialogar arte, tecnología, ciencia, industria y cultura digital desde una perspectiva crítica transversal y funcional.

Por último (de lo que se ha anunciado hasta el momento), el 5 de febrero de 2027 se organiza Circuit, que también será en el DHub, un punto de encuentro para el sector del arte digital que ofrecerá visibilidad a proyectos, herramientas e iniciativas. Se llevará a cabo en paralelo al simposio, aprovechando la presencia de visitantes y agentes internacionales.

La Bienal de Artes Digitales está organizada por el Ayuntamiento de Barcelona, mediante la Dirección de Industrias Creativas del ICUB, la Generalitat de Catalunya, a través de la Dirección General de Innovación y Cultura Digital de la Consejería de Cultura, y la Barcelona Creativity & Design Foundation, con el apoyo del Ministerio de Cultura.

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