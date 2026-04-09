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Nathy Peluso actúa gratis hoy 9 de abril en la plaza Catalunya en la presentación del nuevo Cupra Raval

Para ver el concierto de la cantante, que estrenará una canción junto con otras piezas de su repertorio, solo hay que presentarse a las 18 h

Borja Duñó
Escrito por
Borja Duñó
Head of Editors, Barcelona
Nathy Peluso (Palau Sant Jordi, 2026)
Foto: Ana Páez | Nathy Peluso (Palau Sant Jordi, 2026)
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Sin inscripción ni reserva previa. Quien quiera asistir al concierto gratuito de Nathy Peluso esta tarde en la plaza de Catalunya, solo tiene que presentarse a partir de las 18 h. El concierto, en el que la cantante estrenará una nueva canción, junto con otras piezas de su repertorio, forma parte de los fastos de la presentación del nuevo Cupra Raval.

La puesta de largo del nuevo coche tiene lugar, simultáneamente, en Barcelona, Madrid, París, Berlín, Mánchester y Milán. En Madrid actuará Guitarricadelafuente, Disiz en París, Kim Petras en Berlín, Chase & Status y Lancey Faux en Mánchester, y Mahmood en Milán. Además, también se celebrarán eventos en Viena, Lisboa y Róterdam. 

Nathy Peluso
ShutterstockNathy Peluso

En la plaza de Catalunya la fiesta comenzará a las 18.30 h con el DJ set de Libertango y continuará con el directo de Nathy Peluso, que durará hasta las 19.40 h. Más tarde, habrá una fiesta en Casa Cupra Raval (abans Casa Seat), donde también actuará la argentina, pero será privada. 

SEAT asegura que el nuevo Cupra, que lleva el nombre de uno de los barrios más populares de Barcelona y que llegará a las carreteras en el verano de 2026, será un game changer en lo que respecta a los coches eléctricos, de ahí una presentación tan sonada.   

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