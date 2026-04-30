Rosalía ya tiene su caganer versión ‘LUX’, una nueva figura religiosa para el belén del 2026

Caganer.cat sorprende cada año con nuevas creaciones, y este 2026 no podía ser de otra manera. Una de las grandes influencias de los últimos meses a escala mundial ha sido el álbum Lux de Rosalía. Con 13 idiomas en un solo disco, una estética inconfundible y un tour que lo está petando en todo el mundo, era evidente que esta Navidad tenía que llegar su caganer.

De hecho, se trata del segundo caganer dedicado a la cantante de Sant Esteve Sesrovires, ya que con el estreno de el álbum Motomami, Caganer.cat ya le dedicó su primera figurita. Así es el nuevo caganer de Rosalía:

Caganer.cat Caganer Rosalia

De Cataluña al mundo entero

La gira Lux Tour pasó por Barcelona en abril con cuatro noches que dejaron a los asistentes boquiabiertos. La escenografía y el vestuario imitaban obras de arte icónicas mientras ella hacía su propia creación magistral con su impresionante voz.

Este mes, Rosalía también es tendencia porque participa como actriz en la serie de HBO Euphoria. La cantante interpreta a Magick, una stripper que tiene la particularidad de llevar un collarín cervical (eso sí, decorado con brillantes). Aunque la "Rosi" ya demostró con Motomami que era una artista única y captó la atención de los gigantes de la industria, ha sido una sorpresa verla actuar junto a Zendaya y en inglés.

ROSALÍA hace su estreno como Magick en la temporada 3 de Euphoria y aparece por primera vez en pantalla junto a Zendaya. pic.twitter.com/TYzmswskK7 — r e a c t i o n s (@Semejantes) April 25, 2026

La cantante catalana empezó su carrera con Los Ángeles en 2017 y, desde entonces, no ha dejado de innovar en el mundo de la música. Ha introducido estilos rompadores en el panorama actual: desde el flamenco de su primer proyecto hasta la ópera con Berghain o el vals con toques de música regional mexicana en La Perla. A partir de ahora, solo nos queda digerir Lux y esperar su nuevo proyecto musical que, seguramente, también vendrá acompañado de un nuevo caganer.

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