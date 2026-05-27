Sant Antoni se llena de música, talleres gratuitos y puestos de comida y vino a principios de junio

Si tienes ganas de fiesta, y a la vez de actividades en familia, no te puedes perder el Som Sant Antoni Festival, del 5 al 7 de junio. La Avenida Mistral se convertirá en un espacio lleno de comercio y actividades gratuitas para toda la familia.

El viernes 5 por la noche, en los Jardinets de l'Alguer habrá conciertos de pop-rock de Los Belter y Los Cuatro Señores. Por otra parte, el sábado 6 de junio por la mañana habrá exhibiciones de baile y talleres familiares.

Fiesta de la espuma y gastronomía solidaria

A partir de las 18 h, el día 6 de junio, se celebrará un gran evento que disfrutará desde el más grande al más pequeño de la casa: la fiesta de la Espuma, así que ya podéis empezar a buscar el bañador y la crema de sol. Después, la DJ Muerta Sánchez, de las fiestas de Churros con Chocolate en la Apolo, cerrará la celebración con un bingo musical.

Wikicommons Mercat de Sant Antoni

Y el domingo 7, en el marco del Som Sant Antoni Festival, llegará el Pernil Festival, donde podréis degustar platos de jamón Duroc por solo cinco euros (si te encantan los chollos gastronómicos, ¡aquí te recomendamos sitios para comer por menos de 10 euros!). Es importante mencionar que toda (¡repetimos, toda!) la recaudación irá destinada a las organizaciones Vides Màgiques y a Pallapupas.

Para completar el festival, en la Avenida Mistral con la calle Rocafort estará la Zona Canalla, un espacio con cervezas, vinos, tapas, street food y DJ durante todo el día para celebrar esta gran fiesta de primavera de Sant Antoni.

Durante el fin de semana hay muchas más actividades, y para que no te pierdas ninguna, te recomendamos echar un vistazo a nuestra lista de los mejores planes del fin de semana.