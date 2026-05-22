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Un macrofestival gratis llenará Arc de Triomf de cosplay, juegos de rol y videojuegos

El Día del Orgullo Friki se celebrará con talleres, conciertos y gastronomía el sábado 23 de mayo

Laia Carpio Fusté
Escrito por
Laia Carpio Fusté
Periodista
Orgull Friki
Ajuntament de Barcelona | Orgull Friki
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La palabra “friki” no es un insulto. De hecho, según el diccionario de la RAE, significa “persona pintoresca y extravagante”, por lo tanto, si te consideras así, debes vivirlo con orgullo. Y para que compartas tus aficiones, Barcelona acoge una jornada para celebrar el Día de l'Orgullo Friki el sábado 23 de mayo.

Tras el interés que despertó en la ciudad la primera edición del año pasado, el conocido como Triangle Friki, situado en el paseo de Sant Joan (entre el Arc del Triomf, la calle de Ausiàs March y la calle de Bailèn), concentrará una veintena de actividades relacionadas con el cine de finales del siglo XX, la ciencia ficción, la literatura de fantasía, el manga, los videojuegos, los jocs de rol y de mesa y el cosplay, desde las 11 hasta las 20 h.

En la celebración habrá un escenari principal, ubicado ante el Arc del Triomf, y en el paseo de Lluís Companys se podrán visitar dos carpas que acogerán talleres.

También habrá estands de las botigues participants, entre las que se encuentran AfterLife, Arco TCG, Bandai Namco Shop, BcnNoKai, Casa Oliver Gastronomia, Dashu, Gula, Kaburi, Kumon, Llibreria Antifaz Còmic, Madame Chocolat, Magic Barcelona, Mathom Store, Maximum Escape, Norma Comics, Hugo’s, Sra. Gallery, Stick&Tape, Xishi, Yoomi y Cal Garrí Xarcuteria, que ofrecerán sus productes especialitzats.

Y para que esta celebración no se quede en el recuerdo de un solo día, Joves de Barcelona dispondrá de una carpa donde informar sobre todo lo que pasa durante la jornada y donde se podrán descubrir las actividades frikis que realizan durante el año en los espacios jóvenes de la ciudad. En esta carpa, también se atenderán consultes sobre formación, trabajo y vivienda.

Programación del Orgull Friki 2026

Actuaciones en el escenario - Fort Pienc Escénico friki

  • 11 h. Bienvenida a cargo de Javier Rodríguez, Comisionado de Políticas de Infancia, Adolescencia, Juventud y LGTBI
  • 11.15 h. Demostración Star Wars. Organiza: Star Fans.
  • 11.30 h. Presentación de la Asociación del Triangle Friki, con Bandai y Gigamesh
  • De 12 h. Sesión de DJ friki. Organiza: Espai Jove Girapells
  • De 12.30 h. Random play dance. Organiza: Eix Jove
  • 13.15 h. Concentración y entrega de premios del concurso de Cosplay frente al escenario. Organiza: StarFans
  • De 16 h. Exhibición de K-pop. Organiza: In Studio
  • De 16.30 h. Música de cine. Organiza: Escola Moz-Art
  • De 17 h. Arco. Organiza: Arco TCG
  • De 17.30 h. Masterclass de danzas urbanas. The Rootz
  • De 18 h. Quina Musical Otaku (Viaje a Ganimedes). Organiza: Viatge a Ganimedes
  • De 19.15 h. Concert Friki Nostálgico. Organiza: Etatsila

Carpa Talleres 1

  • De 11.30 a 13 h. Talleres de dibujo manga, cosplay y maquillaje. Organiza: Eix Jove
  • De 16 a 20 h. Torneo Mario Kart World. Organiza: Espai Jove Casa Sagnier y Espai Jove Palau Alòs.
  • Carpa Tallers 2
  • De 11 a 13 h. Bingos musicales. Organiza: CJB (Univers Alternatiu) – CEO (Centre d’Estudis Orientals)
  • De 13 a 14 h. Partidas de juegos de mesa. Organiza: CJB (Univers Alternatiu) – CEO (Centre d’Estudis Orientals)
  • De 17 a 18 h. Karaoke friki. Organiza: BcnNoKai

Carpa Juegos de mesa

  • De 11.15 a 14 h. Partida de rol. Organiza: Espai Jove Les Basses
  • De 11.15 a 14 h. Misterio en el Templo (juego de rol en vivo). Organiza: Gigamesh

Para conocer les mejores actividades gratuitas de Barcelona, echa un vistazo a esta lista. 

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