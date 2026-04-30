Una de las mejores heladerías del mundo abre en Time Out Market Barcelona

Paral·lelo Gelato acaba de inaugurar su segunda tienda en el Time Out Market de Barcelona. Esta apertura es la primera abertura de los artesanos helalderos desde su fundación, hace diez años, expandiendo su producción más allá de su taller original en el barrio de Gracia.

Más que su presencia en una sola lista omnipotente, es el consenso de la crítica especializada lo que ha colocado a Paral·lelo Gelato en la cima: fue incluida en la selección de las mejores heladerías del mundo del Financial Times, en la Guia Repsol, y por supuesto en Time Out Barcelona.

Foto:Paral·lelo Gelato Paral·lelo Gelato

Lo que realmente los sitúa entre los mejores es que son de los poquísimos que controlan el proceso desde la semilla: si ves un helado de pistacho en Paral·lelo, sabes que Marco y Francesco han seleccionado el fruto, lo han tostado y lo han refinado ellos mismos, algo que casi ninguna heladería –ni siquiera las autollamadas premium– hacen hoy en día.

Entre las referencias destacadas de salida figuran helados como la Amarenata, con veteado de fruta roja; el batido de nata con galleta artesana; o su célebre helado de Cacio e Pepe, una versión helada de la receta de pasta romana que ejemplifica su línea de trabajo técnica y creativa.

Foto: Paral·lelo Gelato Helado Cacio e Pepe, Paral·lelo Gelato

Bajo esta filosofía, la oferta se rige por la estacionalidad de los ingredientes. La heladería apuesta por frutas y verduras en su mejor momento para elaborar productos con el máximo sabor durante cada estación: higos en verano, caqui en otoño, lichi en invierno o cerezas en primavera. Las materias primas se adquieren en mercados locales, seleccionando el punto de maduración óptimo para garantizar la calidad del helado desde su origen.

La oferta en la segunda tienda mantiene su estructura habitual. El helado se sirve en formatos de una bola, dos bolas o tres bolas, además de la opción intermedia Media y Media Bola. La carta incluye especialidades de consumo inmediato como la Tapa Helada y la Copa de Fruta, junto a una sección de bebidas con batidos, smoothies y granizados. Para el consumo doméstico, disponen de cajas de 600 ml y de 1200 ml. Y han mantenido su gran relación calidad-precio: un helado artesano de primera categoría, con dos bolas y a 4,50 euros, es algo que casi ya no se ve en Barcelona.

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