Una gran marca de bolsos y accesorios monta un outlet efímero en Barcelona con precios a partir de 5 euros

Bosanova organiza la segunda edición del Sales Fest, con prendas que costarán un máximo de 20 € durante tres días a finales de mayo

Si estabas pensando en comprar bolsos, zapatos y accesorios para esta primavera, Bosanova te lo pone fácil con un outlet efímero durante el mes de mayo: la segunda edición del Sales Fest.

Concretamente, será los días 28, 29 y 30 de mayo, y todas las piezas estarán a 5, 10 y 15 euros. Esta edición tendrá lugar en el local de la marca ubicado en la calle de Roger de Llúria, 71, una tienda más grande, con más espacio y más productos que en la edición anterior.

Los más puntuales tendrán sorpresa

Cada día del Sales Fest, las 50 primeras personas que visiten esta tienda de Bosanova en el Eixample se llevarán un regalo sorpresa. Te recomendamos ir temprano, ya que en la edición pasada hubo colas para entrar al local.

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Así pues, si quieres un detalle gratis de Bosanova, debes tener en cuenta que el jueves 28 la tienda abrirá de 11 a 21 h, y el viernes 29 y sábado 30, de 10 a 21 h.

Para encontrar los mejores precios de grandes marcas sin salir de Barcelona, también te recomendamos visitar la calle con mayor concentración de outlets de la ciudad, o este Pop-Up de MiiN Cosmetics con productos a partir de 1,5 €.

Las gangas no se encuentran solo en los outlets: aquí puedes consultar los mercados vintage de Barcelona durante el mes de mayo.