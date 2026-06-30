Una playa catalana se encuentra entre las 10 mejores de España según Condé Nast Traveler

Su paisaje de película, ideal para una escapada de un día en verano, se encuentra a solo una hora y media en coche desde Barcelona

El verano significa playa (para los que signifique montaña, aquí os dejamos unos cuantos lugares para visitar también). Los Figa Flawas ya lo dicen: “Costa Brava o Costa Daurada, mai sabré la que més m'agrada”, y es que en Catalunya tenemos algunas de las playas más bonitas del mundo. Ahora, una encuesta de la revista de viajes Condé Nast Traveler revela el ránking del Top 10 del Estado español, entre las cuales se encuentra una catalana.

Lo sentimos, Figa Flawas, la encuesta ha elegido la Costa Brava. Concretamente, la playa de l'Illa Roja, en Begur, en el Baix Empordà, que se encuentra en la novena posición del ránking de las mejores playas. Esta comarca es una de las más populares para ir a disfrutar de calas de ensueño, de aquellas que podrían ser perfectamente el escenario de la película Mamma Mia. Aun así, es curioso destacar que el top tres de la lista no se encuentra en el Mediterráneo.

La mejor playa de Espña

La primera posición la ocupa la playa de Poo, en Llanes, Astúrias. Condé Nast Traveler destaca de esta playa su inigualable ubicación con vistas a los Picos de Europa, y se trata de un auténtico paraíso terrenal, porque la playa de Poo está situada al final de una ría rodeada por acantilados. Cuando sube la marea, el agua cubre los arenales blancos y forma una gran playa de aguas tranquilas y poco profundas.

Turismo de Asturias Playa de Poo

La segunda posición es para la playa de Los Locos (Suances, Cantabria), y la tercera, para la playa de Bolonia (Tarifa, Cádiz, Andalucía). La revista atribuye el éxito del Atlántico entre los viajeros a la subida de la temperatura del mar en los últimos años. Por este motivo, la gente busca destinos para alejarse del calor agobiante de muchos puntos del territorio.

Las playas de este top tres quedan un poco lejos de Barcelona, pero la playa de l'Illa Roja está a tan solo una hora y media de la capital catalana en coche. Y sobre esta, debéis saber que es una playa nudista; quedáis avisados para que no os llevéis ninguna sorpresa si vais.