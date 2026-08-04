Esta quesería te regala un queso de 25 euros (¡y solo tienes que salir a correr!)

Esta semana, salir a correr por Barcelona tiene premio. Esperamos que te guste el queso, porque Artefor regala uno a todo aquel que salga a hacer running y siga un par de indicaciones como registrar el recorrido en la aplicación Strava. Si te lo estás pensando pero todavía no estás seguro de si vale la pena, tienes que saber que el premio es un queso valorado en 25 euros.

Del 1 al 8 de agosto, todo aquel que haga una ruta corriendo desde cualquier punto de Barcelona hasta el local de Artefor (en la Calle de Salvà, 19, a cinco minutos caminando de la parada de metro de Paral·lel), será elegible para llevarse un queso de regalo. El otro requisito para ganar el premio es registrar el recorrido en la aplicación Strava, y nada más: todo el mundo tiene el premio asegurado si sigue estos pasos al pie de la letra.

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Quesos campeones del mundo

A pesar de que Artefor nació hace tan solo dieciséis años, en 2010, ha ganado premios a nivel internacional y se ha enfrentado a queserías con décadas de experiencia en los World Cheese Awards, en el Concurso Nacional de Quesos de Madrid, o en los premios Lactium, de Vic.

Esta aventura quesera comenzó en un garaje transformado en quesería en Vilassar de Dalt, de la mano de Jordi Arroyo, cuya gran creación fue el Rodonet, un queso de oveja o cabra. Más adelante, junto con David Morera, iniciaron una asesoría especializada en la producción y el afinado de quesos artesanos, colaborando con queserías artesanas para implementar procesos innovadores que enriquezcan los sabores y las texturas de los distintos quesos.

Foto: Artefor Artefor

En 2024, abrieron el local del Poble-sec, para divulgar la cultura quesera del país. Si lo visitáis, encontraréis dos espacios diferentes: el Espacio de Degustación, que funciona como un restaurante, donde podéis ir a probar su propuesta gastronómica de manera libre, con tablas de degustación de queso seleccionadas por sus expertos. También hay un Aula de Maridaje, un espacio dedicado a actividades guiadas, donde se adentran en el mundo del queso y el vino a través de catas dirigidas por los queseros de la casa y con invitados del mundo gastronómico. Toda la información sobre las actividades, en su web, donde también podéis reservarlas.

Si quieres conocer los mejores clubes de running de Barcelona, te puedes dejar guiar por el runner que ha probado 58 clubes en la ciudad.