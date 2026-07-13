Uno de los patios góticos más bonitos de Barcelona abre al público gratis todos los fines de semana de julio

Generalitat de Catalunya | Pati dels Tarongers del Palau de la Generalitat.

Justo cuando se pone el sol, se podrá visitar gratis el Pati dels Tarongers, que suele estar cerrado para los visitantes durante el año

Si alguna vez has querido visitar el Pati dels Tarongers, este mes no te puedes perder la oportunidad de hacerlo. Los viernes, sábados y domingos de julio podrás acceder gratis a este espacio emblemático del Palau de la Generalitat para disfrutar del Festival Internacional de Carillón.

De 21 h a 22 h (con reserva previa, que podéis hacer a través de este enlace), seis carillonistas de todo el mundo tocarán música que recorre épocas diferentes y territorios del planeta. Esta es la programación de los conciertos, que duran 60 minutos:

Viernes 17 de julio . Del Canadá a Japón, pasando por Barcelona , con la carillonista Naoko Tsujita de Japón/Canadá.

Del Canadá a Japón, pasando por Barcelona Sábado 18 de julio . ¡A la fiesta! , con el carillonista Lorenz Meulebroek de Bélgica.

¡A la fiesta! Domingo 19 de julio . Muy novedoso , con la carillonista Monika Kazmierczak de Polonia.

Muy novedoso Viernes 24 de julio . Improvisando, de Mozart a Brahms , con el carillonista Rien Donkersloot de los Países Bajos.

Improvisando, de Mozart a Brahms Sábado 25 de julio . Músicas campaneras, clásicas y chansonnières , con el carillonista Charles Dairay de Francia.

Músicas campaneras, clásicas y chansonnières Domingo 26 de julio . Música catalana , con Anna Maria Reverté, carillonista del Palau.

Ruben Moreno Carilló del Palau

Es importante mencionar que el acceso al Palau se realiza por la puerta de la calle de Sant Honorat, desde 45 minutos antes del inicio del concierto, y es imprescindible mostrar un documento identificativo oficial para entrar.

Y… ¿qué es un carillón?

Aunque los carillones se encuentran principalmente en las iglesias, el Palau de la Generalitat tiene uno, que se inauguró en diciembre de 1976, impulsado por la carillonista M. Dolors Coll. Se trata de un instrumento con un teclado y un pedali que hacen sonar campanas de bronce. El sonido que lo caracteriza es el de las campanas, y cada una tiene uno diferente.

Eso sí, según la Federación Internacional de Carillones, un instrumento de este tipo debe tener un mínimo de 23 campanas y se debe poder tocar de forma manual. Concretamente, el del Palau de la Generalitat de Catalunya tiene 49 campanas, con un peso total de 4.898 kilos; la más grande, llamada Catalunya, pesa 905 kg y se encarga de dar la nota fa.

Ajuntament de Barcelona Carilló del Palau

Para ver el carillón desde fuera del Palau si no conseguís entrada, la mejor ubicación es la esquina de la calle de la Ciutat con la calle de Hèrcules. Normalmente hay audiciones diarias, de lunes a viernes, a las 12 y a las 18 horas, y también algunos sábados a las 12 horas.