1. El camino Oliba
De qué va: Sigue los pasos del obispo y abad Oliba en una ruta que enlaza las comarcas del Bages, Osona y el Ripollès a través de uno de los itinerarios de arte románico más destacados de Cataluña. El Camí Oliba recorre cerca de 300 km entre Montserrat y los Pirineos, atravesando paisajes de interior y de media montaña, monasterios, iglesias y pueblos con un rico patrimonio histórico. Es una ruta poco exigente, apta tanto para recorrer a pie como en bicicleta, y cuenta con una amplia oferta de servicios a lo largo del recorrido.
Cuánto cuesta: Consultad la web de El Camí Oliba