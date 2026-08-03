Lagos, ríos, volcanes, bosques, mares, montañas... Rutas, excursiones y otras actividades para descubrir lo mejor de la naturaleza de Cataluña

Cataluña concentra en casi 32.000 km² una diversidad paisajística difícil de igualar. Desde las cumbres de los Pirineos hasta los 580 km de costa mediterránea, pasando por las sierras litorales, la Depresión Central, ríos, lagos y once parques naturales, el territorio ofrece infinitas maneras de descubrirlo. Tanto si preferís caminar, pedalear, remar o contemplar el paisaje desde un globo, aquí encontraréis una aventura para cada tipo de viajero.

Nuestras propuestas

En esta selección encontraréis algunas de las mejores experiencias para explorar la geografía catalana. Hay rutas que os llevarán entre volcanes, bosques y pueblos medievales, excursiones por acantilados que se asoman al mar y travesías por la alta montaña. Desde La Garrotxa hasta el Delta del Ebro, pasando por cumbres de más de 2.000 metros y calas de aguas turquesas, estas escapadas son la mejor excusa para redescubrir Cataluña.

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