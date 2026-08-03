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Vall del Toran, Bausen, Canejan
Shutterstock | Vall del Toran
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19 escapadas para disfrutar de la naturaleza en Cataluña

Lagos, ríos, volcanes, bosques, mares, montañas... Rutas, excursiones y otras actividades para descubrir lo mejor de la naturaleza de Cataluña

Eugènia Güell
Escrito por Eugènia Güell
Writer and Video Editor, Time Out Barcelona
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Cataluña concentra en casi 32.000 km² una diversidad paisajística difícil de igualar. Desde las cumbres de los Pirineos hasta los 580 km de costa mediterránea, pasando por las sierras litorales, la Depresión Central, ríos, lagos y once parques naturales, el territorio ofrece infinitas maneras de descubrirlo. Tanto si preferís caminar, pedalear, remar o contemplar el paisaje desde un globo, aquí encontraréis una aventura para cada tipo de viajero.

Nuestras propuestas

En esta selección encontraréis algunas de las mejores experiencias para explorar la geografía catalana. Hay rutas que os llevarán entre volcanes, bosques y pueblos medievales, excursiones por acantilados que se asoman al mar y travesías por la alta montaña. Desde La Garrotxa hasta el Delta del Ebro, pasando por cumbres de más de 2.000 metros y calas de aguas turquesas, estas escapadas son la mejor excusa para redescubrir Cataluña.

NO TE LO PIERDAS: 30 escapadas cerca de Barcelona para disfrutar de la naturaleza

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Planes para conectar con la naturaleza

1. El camino Oliba

El camino Oliba
El camino Oliba
Foto: El Camí Oliba

De qué va: Sigue los pasos del obispo y abad Oliba en una ruta que enlaza las comarcas del Bages, Osona y el Ripollès a través de uno de los itinerarios de arte románico más destacados de Cataluña. El Camí Oliba recorre cerca de 300 km entre Montserrat y los Pirineos, atravesando paisajes de interior y de media montaña, monasterios, iglesias y pueblos con un rico patrimonio histórico. Es una ruta poco exigente, apta tanto para recorrer a pie como en bicicleta, y cuenta con una amplia oferta de servicios a lo largo del recorrido.

Cuánto cuesta: Consultad la web de El Camí Oliba

2. Pueblos del Naut Aran

Pueblos del Naut Aran
Pueblos del Naut Aran
Shutterstock

De qué va: Descubrid el Valle de Arán a pie siguiendo un tramo del Camin Reiau, el antiguo camino que une los pueblos de Unha y Gessa y que forma parte de un itinerario de 150 km que recorre los 33 pueblos del único valle atlántico del Pirineo catalán. A lo largo del recorrido encontraréis iglesias de arte románico, pueblos con encanto, gastronomía local y paisajes repletos de robles, fresnos, cerezos y avellanos. Podéis elegir entre cuatro rutas diferentes, desde una escapada de 2 días y 40 km hasta una travesía de 8 etapas y 120 km.

Cuánto cuesta: Entre 240 y 850 euros

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3. Vuelo en globo por la Garrotxa

Vuelo en globo por la Garrotxa
Vuelo en globo por la Garrotxa
Foto: Vol de Coloms

De qué va: Explorad La Garrotxa desde una perspectiva única con un vuelo en globo. Tanto si vais con niños como si buscáis una experiencia exclusiva, contemplar el paisaje a vista de pájaro es una forma inolvidable de descubrir la comarca. La empresa Vol de Coloms, fundada por los cuatro hermanos Colom en 1991, completa la experiencia con una copa de cava, coca de chicharrones y un desayuno de payés tras el aterrizaje.

Cuánto cuesta: 1.520 euros para 4 personas entre semana y 2.100 euros para 4 personas los fines de semana

4. Vuelo en globo por la Costa Brava

Vuelo en globo por la Costa Brava
Vuelo en globo por la Costa Brava
Globus Costa Brava

De qué va: Contemplad la Costa Brava desde una perspectiva privilegiada con un vuelo en globo que despega desde Colomers. Durante los 60 o 70 minutos de trayecto podréis admirar desde el cielo lugares como Portbou, el Cap de Creus, Cadaqués, Roses, Empuriabrava, L'Escala, Pals, Begur, Palafrugell, Palamós y Sant Feliu de Guíxols. Una experiencia inolvidable para descubrir algunos de los paisajes más espectaculares de la costa catalana.

Cuánto cuesta: 100 euros por niño y 170 euros por adulto

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5. La esencia del Delta de l'Ebre

La esencia del Delta de l'Ebre
La esencia del Delta de l'Ebre
Shutterstock

De qué va: El Delta del Ebro regala atardeceres espectaculares. Las playas del Trabucador y del Fangar son lugares perfectos para relajarse y dejar pasar el tiempo mientras cae el sol, aunque antes tendréis muchísimas opciones para disfrutar del día. Desde rutas en bicicleta y kayak hasta actividades para descubrir las aves y la pesca tradicional, el Delta del Ebro revela todo su valor a medida que vais conociendo las múltiples facetas de su territorio.

Cuánto cuesta: Consultad las webs de Deltacleta y MónNatura

6. Los acantilados de la Costa Brava

Los acantilados de la Costa Brava
Los acantilados de la Costa Brava
Shutterstock

De qué va: Recorred el camino de ronda de la Costa Brava y descubrid algunas de sus playas y calas más espectaculares a pie. El itinerario pasa por lugares como Sant Feliu de Guíxols, Begur y Calella de Palafrugell, entre acantilados, miradores y paisajes de postal. Una ruta ideal para hacer con amigos o en familia, siempre acompañados por un guía oficial que os descubrirá los secretos de este tramo de costa.

Cuánto cuesta: Desde 210 euros al día

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7. Vía ferrata Pui d'Unha

Vía ferrata Pui d'Unha
Vía ferrata Pui d'Unha
Shutterstock

De qué va: Para quienes no tengáis experiencia, os lo explicamos: una vía ferrata es una actividad deportiva que consiste en recorrer un itinerario con tramos verticales y horizontales utilizando grapas, escalones, presas, pasamanos e incluso tirolinas. No es una actividad especialmente indicada para personas con vértigo, pero si no es vuestro caso y nunca la habéis probado, esta puede ser una excelente oportunidad. Para realizar la Vía Ferrata Pui d'Unha, en el Valle de Arán, iréis acompañados por un guía titulado y alcanzaréis una cima de 2.221 metros de altitud.

Cuánto cuesta: 75 euros

8. La sierra de los monasterios

La sierra de los monasterios
La sierra de los monasterios
Shutterstock

De qué va: Descubrid el Ripollès con una ruta circular de seis días y 65 km que os llevará por algunas de las localidades más emblemáticas de la comarca, como Ripoll, Sant Joan de les Abadesses, Llanars y Camprodon. Podéis realizar el recorrido a vuestro ritmo con un itinerario autoguiado o bien optar por el acompañamiento de un guía e intérprete del territorio para conocer en profundidad el patrimonio, la historia y el paisaje de la zona.

Cuánto cuesta: Consultad el precio en la web de Pirineu Emoció

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9. Volcanes y ríos de lava

Volcanes y ríos de lava
Volcanes y ríos de lava
Inmedia / Agència Catalana de Turisme

De qué va: Os proponemos una escapada para recorrer el Parque Natural de la Zona Volcánica de La Garrotxa y disfrutarlo al máximo. Hay mucho por ver y visitar: el pueblo de Santa Pau, los volcanes del Croscat, Santa Margarida, Montolivet y Montsacopa, la mágica Fageda d'en Jordà y Olot. También podéis descubrir la Vall d'en Bas con la adrenalina de los deportes y las caminatas de aventura, o realizar una ruta en carrilet por la zona volcánica a bordo de una reproducción del antiguo tren que conectaba Olot con Girona.

Cuánto cuesta: Consultad las webs de Ama Dablam y Activitats Garrotxa

10. Los 15 lagos del Parque Nacional de Aigüestortes

Los 15 lagos del Parque Nacional de Aigüestortes
Los 15 lagos del Parque Nacional de Aigüestortes
Shutterstock

De qué va: Si os gusta el trekking y tenéis experiencia en la montaña, esta ruta guiada de cuatro días os descubrirá algunos de los paisajes más espectaculares del Parque Nacional de Aigüestortes i Estany de Sant Maurici. Caminaréis entre 5 y 7 horas al día, con un desnivel acumulado de 3.300 metros, atravesando lagos, valles y bosques de alta montaña. Una aventura exigente, pero imprescindible para los amantes del senderismo.

Cuánto cuesta: Entre 487 y 541 euros por persona

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11. El camino Picasso en los Pirineos

El camino Picasso en los Pirineos
El camino Picasso en los Pirineos
Foto: Diputació de Barcelona

De qué va: Seguid los pasos de Pablo Picasso en una ruta de casi una semana por los paisajes del Berguedà que marcaron un punto de inflexión en su trayectoria artística. El itinerario, con excursiones diarias de entre 10 y 20 km, va desde Guardiola de Berguedà hasta Bellver de Cerdanya, pasando por Saldes y Gósol, donde el pintor vivió durante dos meses. La experiencia incluye cuatro noches de alojamiento y la entrada al Centre Picasso de Gósol.

Cuánto cuesta: Desde 322 euros por persona

12. Lavanda, menta y plantas en el parque de los olores

Lavanda, menta y plantas en el parque de los olores
Lavanda, menta y plantas en el parque de los olores
Shutterstock

De qué va: No hace falta viajar a la Provenza para disfrutar de los campos de lavanda. En el Parc de les Olors podréis pasear entre estas plantas aromáticas, participar en su recolección y dejaros envolver por su fragancia en plena naturaleza. La experiencia incluye un almuerzo o una cena, según la actividad elegida, y, dependiendo de la época del año, también podréis disfrutar de propuestas especiales como la fiesta de la ratafía, la cosecha de la menta o un almuerzo de payés en pleno parque.

Cuánto cuesta: Consultad el precio en la web

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13. Els Tres Monts

Els Tres Monts
Els Tres Monts
© Oriol Clavera

De qué va: Enlazad tres de los parques naturales más emblemáticos de Cataluña —el Montseny, Sant Llorenç del Munt i l'Obac y Montserrat— con una ruta de senderismo de 106 km dividida en seis etapas. Cada jornada, de entre 12 y 22 km, os llevará por bosques, riscos y parajes de gran valor natural e histórico. Una propuesta ideal para los amantes de las travesías de varios días que quieran descubrir algunos de los paisajes más espectaculares del país. Consultad la web de Turisme Montseny para obtener más información.

Cuánto cuesta: Actividad gratuita

14. Solsona: un viñedo y una quesería

Solsona: un viñedo y una quesería
Solsona: un viñedo y una quesería
Foto: Santuari el Miracle

De qué va: Solsona está llena de pequeños grandes placeres y rincones por descubrir. A solo quince minutos del pueblo encontraréis un lugar que transmite una gran tranquilidad: el Santuario del Miracle, que esconde un impresionante retablo barroco y una bodega con un proyecto lleno de ilusión. Podréis degustar sus vinos y realizar una visita guiada junto a su impulsor, además de aprovechar la ocasión para probar los quesos elaborados en la quesería situada al lado. ¡Una experiencia única en un entorno inolvidable!

Cuánto cuesta: Consultad la web del Celler del Miracle

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15. Valle de Toran

Valle de Toran
Valle de Toran
Shutterstock

De qué va: Descubrid algunos de los rincones más desconocidos del Valle de Arán con una excursión de cuatro horas por el Valle de Torán. El itinerario os llevará hasta Sant Joan de Toran, uno de los últimos pueblos abandonados del valle, y continuará por Canejan y Bausen, dos localidades que conservan la arquitectura tradicional aranesa y un encanto que parece detenido en el tiempo.

Cuánto cuesta: Consultad el precio en la web de Aran Experience

16. Kayak y paddle surf en el pantano de la Llosa del Cavall

Kayak y paddle surf en el pantano de la Llosa del Cavall
Kayak y paddle surf en el pantano de la Llosa del Cavall
Shutterstock

De qué va: Pasad un día de verano en el embalse de La Llosa del Cavall combinando naturaleza, deporte y una buena dosis de diversión. Antes de llegar, podéis hacer una parada en Sant Llorenç de Morunys y, una vez en el embalse, alquilar una tabla de paddle surf, un kayak o un hidropedal para descubrir el entorno desde el agua. Una propuesta ideal para disfrutar con amigos o en familia.

Cuánto cuesta: Consultad el precio en la web de Relleus

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17. La ruta del Cister a pie

La ruta del Cister a pie
La ruta del Cister a pie
Shutterstock

De qué va: Puede que ya hayáis visitado alguna vez los monasterios del Císter, pero ¿habéis pensado en recorrer la ruta a pie? La escapada que os proponemos puede realizarse en 3, 4 o 5 días, dividida en etapas con senderos que os llevarán, sin prisas, de un monasterio cisterciense a otro. Descubriréis a fondo estas tierras que abarcan tres comarcas y solo tendréis que preocuparos de seguir correctamente los itinerarios. Todo lo demás estará preparado: las entradas a los monasterios, las visitas guiadas a bodegas, los alojamientos, las comidas y el traslado del equipaje.

Cuánto cuesta: Consultad la web de La Ruta del Císter

18. Las profundidades de Cadaqués

Las profundidades de Cadaqués
Las profundidades de Cadaqués
Shutterstock

De qué va: ¿Queréis descubrir la verdadera magia? Adentraos en las profundidades del mar de Cadaqués. Tanto si sois principiantes como si ya tenéis experiencia, podéis realizar un bautismo de buceo o una inmersión para descubrir lugares como Sa Cova de l'Infern, la Illa s'Encalladora y Sa Cova des Pelegrí. Además, también podréis disfrutar de inmersiones nocturnas.

Cuánto cuesta: Consultad la web de Diving Portlligat Cadaqués

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19. Maçanet de Cabrenys: naturaleza y viñedos

Maçanet de Cabrenys: naturaleza y viñedos
Maçanet de Cabrenys: naturaleza y viñedos
Foto: La Vinyeta

De qué va: Maçanet de Cabrenys es un municipio situado en el norte de Cataluña, en la comarca del Alt Empordà, rodeado por las montañas más altas de la zona y con magníficas vistas de Francia y del golfo de Roses. Os proponemos pasar un par de días descubriendo este territorio a través de distintas actividades, como una visita a la bodega La Vinyeta, que organiza conciertos, cenas y comidas entre viñedos.

Cuánto cuesta: Consultad la web de La Vinyeta

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