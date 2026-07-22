Los 14 mejores libros para leer este verano 2026

1. 'Un metro cuadrado', de Llucia Ramis
Libros del Asteroide. 248 págs.19.95 €
Se ha escrito mucho en los últimos años sobre el problema de la vivienda en Barcelona, pero nadie lo había hecho como Ramis, intentando analizar su alcance y sus consecuencias, en una primera persona que es a la vez única y global. Porque no solo habla de la decena larga de pisos y casas donde ha vivido, y de qué experiencia se ha llevado de allí, sino que va mucho más allá. Porque si Natalia Ginzburg decía que "las casas se pueden vender o dejar a otras personas, pero siempre se conservan dentro de uno mismo", Ramis habla de una especie de desposesión. "¿Qué somos, sino memoria? Nuestra vida es donde vivimos, donde hacemos vida, la gente con la que nos relacionamos, aquello que llamamos hogar". Y, al poner su cuerpo en este libro, la autora hace que esta breve historia sobre la vivienda en Barcelona en el siglo XXI sea, en cierta manera, una manifestación colectiva de un dolor, de una herida que supura en la piel de sus habitantes.