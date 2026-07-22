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Los 14 mejores libros para leer este verano 2026

Novelas, relatos, libros de memorias... de autores actuales y clásicos contemporáneos para disfrutar a la sombra

Andreu Gomila
Escrito por Andreu Gomila
Editor
Colaborador: Borja Duñó
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El verano es, para muchos, el momento ideal para leer buenos libros: hay más tiempo, menos prisas y una lentitud que invita a sumergirse en historias con profundidad. Quizás ha llegado la hora de saldar cuentas con los regalos de  Sant Jordi, pero si buscas novedades, este verano de 2026 tiene una cosecha literaria rica y diversa que apela tanto al disfrute estético como a la reflexión.

En conjunto, los libros de este verano dibujan un paisaje amplio y sugerente: entre la memoria y la imaginación, entre la crítica y la intimidad. Son lecturas para disfrutar, pero también para pensar, para mirar el mundo con un poco más de lucidez y empatía.

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Los mejores libros para leer el verano de 2026

1. 'Un metro cuadrado', de Llucia Ramis

'Un metro cuadrado', de Llucia Ramis
'Un metro cuadrado', de Llucia Ramis
Libros del Asteroide

Libros del Asteroide. 248 págs.19.95 €

Se ha escrito mucho en los últimos años sobre el problema de la vivienda en Barcelona, pero nadie lo había hecho como Ramis, intentando analizar su alcance y sus consecuencias, en una primera persona que es a la vez única y global. Porque no solo habla de la decena larga de pisos y casas donde ha vivido, y de qué experiencia se ha llevado de allí, sino que va mucho más allá. Porque si Natalia Ginzburg decía que "las casas se pueden vender o dejar a otras personas, pero siempre se conservan dentro de uno mismo", Ramis habla de una especie de desposesión. "¿Qué somos, sino memoria? Nuestra vida es donde vivimos, donde hacemos vida, la gente con la que nos relacionamos, aquello que llamamos hogar". Y, al poner su cuerpo en este libro, la autora hace que esta breve historia sobre la vivienda en Barcelona en el siglo XXI sea, en cierta manera, una manifestación colectiva de un dolor, de una herida que supura en la piel de sus habitantes.

2. 'El pit adormit', de Dolors Miquel

'El pit adormit', de Dolors Miquel
'El pit adormit', de Dolors Miquel
Edicions 62

Edicions 62. 472 págs. 21,90 €.

Muy poco se ha escrito sobre uno de los movimientos artísticos que más impacto ha tenido en la cultura catalana del último medio siglo y del cual Miquel formó parte: el de los poetas que, en los años 90, decidieron imitar a los beatniks y recorrer el país de arriba a abajo varias veces. Ella, junto a Casasses, Riba, Albert Roig, Carles Hac Mor, Horta, un jovencísimo Pedrals y compañía se transformaron en trovadores contemporáneos y, de pueblo en pueblo, de ciudad en ciudad, por el Principado y por Mallorca, dejaron huella. La poeta recuerda todo esto mientras lucha contra un cáncer de pecho. Un combate feroz que nos ofrece fragmentos duros y bellísimos sobre la vida y la muerte. Y que sabe complementar en este viaje al pasado. Un libro delicioso que es una cima.

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3. 'La nit', de Joan Cavallé

'La nit', de Joan Cavallé
'La nit', de Joan Cavallé
Angle

Angle. 160 págs. 18 €.

Cincuenta años después de la muerte del dictador, los que no vivieron el franquismo no se pueden llegar a imaginar qué era el miedo y cómo algunos jóvenes de entonces intentaron sobreponerse con más coraje que cualquier otra cosa. Sabían que podían caer víctimas de una bala impune, que podían acabar apaleados en un sótano, pero aun así, inexpertos, se aventuraron a alzar la voz y fastidiar al sistema. El Carles de esta novela imperdible de Cavallé es inocente, pero no quiere quedarse de brazos cruzados. Tampoco pretende ser ningún héroe. Como Cèlia, la joven a la que ama. La nit es una novela flaubertiana, una educación sentimental.

4. 'Camins de França', de Joan Puig i Ferreter

'Camins de França', de Joan Puig i Ferreter
'Camins de França', de Joan Puig i Ferreter
Proa

Proa. 776 págs. 24,90 €.

Poder tener en las manos este libro de Puig i Ferreter es una de las noticias literarias del año, sobre todo porque nos permite redescubrir a un autor mayúsculo que quizás está fuera del canon y que merece toda la atención del mundo. Porque es al mismo tiempo el retrato de la Cataluña del cambio del siglo XIX al XX, y una road movie trepidante, que contiene algunas de las páginas más bellas jamás escritas en catalán: habla de la libertad y, a la vez, libera a quien la lee. Puig i Ferreter es conciso, liberador, dice las cosas por su nombre y no sabe silenciarse. Pero, por encima de todo, escribió un monumento a la lengua.

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5. 'El compromiso', de Audrey Magee

'El compromiso', de Audrey Magee
'El compromiso', de Audrey Magee
Sexto Piso

Trad. de Francisco González López. Sexto Piso. 304 págs. 22,90 €.

No hay muchas autoras que hayan tenido la osadía de entrar en la Segunda Guerra Mundial para retratar al bando nazi y aún menos que hayan decidido ir al frente ruso, rescatar a un soldado que no ha ido muy contento y que hace todo lo posible por huir de allí, como casarse por poderes con una chica berlinesa, de familia nazi hasta el tuétano, mientras que la suya no está muy convencida. Magee ha construido un relato poliédrico, a varias voces y en un paisaje móvil, que muestra la crudeza del conflicto bélico e ideológico, sin ahorrarse la barbarie. En el primer tercio del libro, describe con pelos y señales cómo la familia Spinell ocupa la casa de una familia judía, expulsada a culatazos. La madre se prueba los vestidos del armario, suntuosos, y declara, a pesar de frotar la ropa de aquellos a quienes odia, que ahora les toca a ellos vivir bien. Escalofríos.

6. 'Poeticismes', de Josep Pedrals

'Poeticismes', de Josep Pedrals
'Poeticismes', de Josep Pedrals
Arcàdia

Arcàdia. 142 págs. 22 €.

Pedrals es uno de los que más ha contribuido a esparcir la poesía por todos los confines de la habla catalana, y más allá. Y aquí, en Poeticismes, se pone el sombrero de teórico para explicarse, pero sin dejar de jugar, cosa que hace de este libro un volumen nada denso, pero virtuoso, un libro excelso, pero asequible, un libro divertido, pero bien serio. Nos habla, por ejemplo, de la "fisicidad del verso", es decir, de la manera de encarnar los poemas, de vivencias al lado de tótems como Adam Zagajewski, de las traducciones de Poe a cargo de Baudelaire, de la lujuria del lenguaje, del yo romántico. "Para mí, hablar es una forma de bailar", escribe. Y su prosa es un vals.

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7. 'L'imant i les coses', de Mateu Coll

'L'imant i les coses', de Mateu Coll
'L'imant i les coses', de Mateu Coll
Lleonard Muntaner

Lleonard Muntaner. 280 págs. 22 €.

Todas las cosas tienen memoria, no solo de fábrica, sino de todo el mundo que las ha poseído. Coll se mueve entre rastros, almonedas, casas viejas, mercados de pulgas, telas y porcelanas, paredes desconchadas y sillas que rechinan. Su mundo es proustiano, viene de Bearn y de Raixa, y se dirige hacia un lector que queda totalmente hipnotizado por una prosa de nouveau roman, tan detallista y minuciosa que hace que sigamos sus aventuras tras las cosas más estrafalarias como quien lee un tratado que cambiará el curso del mundo. En L'imant i les coses está toda la poesía del mundo creada a partir del hecho de vivir, desde el roce de una tela del XIX, hasta la contemplación de un comedor vacío por donde se pasean los fantasmas del pasado. Realmente memorable.

8. 'La bailarina', de Patrick Modiano

'La bailarina', de Patrick Modiano
'La bailarina', de Patrick Modiano
Anagrama

Trad. de Mercè Ubach. Anagrama. 112 págs. 18,90 €.

El premio Nobel francés ha llegado en plena forma a los 80 años para regalarnos una historia íntima, una novela que nos puede recordar a alguna obra maestra suya, como El café de la juventud perdida o Calle de las tiendas oscuras. Y es que en la obra de Modiano, todos son episodios de una gran y misma novela, un monumento a la memoria, a los rincones oscuros de la gente corriente, a encuentros que hemos imaginado y que no se han producido nunca, a calles que creemos que han existido, pero que únicamente habitan nuestros sueños. Modiano ha dibujado los bajos fondos parisinos como nadie.

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9. 'Descripció del món', de Martí Sales

'Descripció del món', de Martí Sales
'Descripció del món', de Martí Sales
Godall

Godall Edicions. 94 págs. 17 €.

"[...] som-hi / que el món / no ens mira / som nosaltres / que reblem / la distància / amb l'arc tensat / per apuntar i matar [...]". Estos versos de Martí Sales, del Canto Tercero de Descripció del món deberían servir para convencer a cualquier lector de que estamos ante un libro mayúsculo, un volumen de un poeta que también es músico, que también es traductor, que también nos ha regalado prosas imperdibles (como Principi d'incertesa). Un todo expresado en verso y que es talmente lo que pretende: describir el mundo. Algo nada fácil, sobre todo cuando no buscas maximalismos, ni ofrecer grandes lecciones, ni morales. Erais lo que nosotros éramos; seréis lo que nosotros somos, que escribió en otro libro. Gran ganador de los Juegos Florales de Barcelona.

10. 'Seràs la vall', de Irene Rubio

'Seràs la vall', de Irene Rubio
'Seràs la vall', de Irene Rubio
L'Altra

L'Altra. 264 págs. 20 €.

Este es, sin duda, uno de los descubrimientos de 2026. No en vano se la ha comparado con la Irene Solà de Canto jo i la muntanya balla, aunque sin el punto mágico. Seràs la vall es una novela escrita con mano firme y profundidad narrativa, es herencia, cuerpo y ritual, y en el corazón de la historia late la pregunta abierta de hasta qué punto podemos escapar del lugar de donde venimos.

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