Suscríbete
Buscar
Idioma:
EspañolCatalàEnglish

Choose a Time Out City

Choose a Time Out Market

Barcelona

  1. Casa Platos, Marbonara
    Foto: Ricard Martín | Casa Platos, Marbonara
    PreviousNext
    /5
  2. Casa Platos
    Foto: Casa Platos | Casa Platos
    PreviousNext
    /5
  3. Casa Platos, solomillo Wellington
    Foto: Ricard Martín | Casa Platos, solomillo Wellington
    PreviousNext
    /5
  4. Casa Platos, cocochas de merluza con mojo picón
    Foto: Ricard Martín | Casa Platos, cocochas de merluza con mojo picón
    PreviousNext
    /5
  5. Casa Platos, Banana Omakase
    Foto: Casa Platos | Casa Platos, Banana Omakase
    PreviousNext
    /5

Reseña

Casa Platos

5 de 5 estrellas
  • Restaurantes | Cocina creativa
  • Vila de Gràcia
  • precio 3 de 4
  • Crítica de Time Out
Ricard Martín
Escrito por Ricard Martín
Editor de Menjar i Beure, Time Out Barcelona
Publicidad

Time Out dice

La música de los restaurantes es uno de los elefantes en la habitación. ¿Por qué demonios se oye tan mal la música en los restaurantes? Entre atronadora o pinchada con mal gusto de radiofórmula carca. Casa Platos, el primer restaurante de alta fidelidad de Barcelona, pretende resolver este conflicto. Detrás de los platos de Casa Ídem están los jóvenes Ot Salvans, chef, y Víctor Martínez, en la dirección, también artífices de Manda Huevos, un excelente bar de tapas y cocina catalana que ha subvertido el aburrimiento de la tortilla y la croqueta. "En Barcelona ya existen bares de alta fidelidad, y pensamos que tendría mucho sentido abrir un restaurante que siguiera este camino", me explica.

Que Casa Platos sea un hi-fi restaurant significa que se han gastado un pastizal en el estudio acústico y en un sistema de sonido con el encanto del sonido analógico. Y se nota: pueden subir la música y, aun así, os entenderéis hablando sin problemas. La cocina también es de alta fidelidad, digna de restaurante de altos vuelos. Y en su propuesta, de inspiración japonesa y mediterránea, no hay clichés ni platos reconocibles. Por ejemplo, nos resuena en la boca un platazo como la marbonara: unos fideos de calamar con pil-pil de jamón ibérico que lo tienen todo, un mar y montaña elegante y sedoso. Salvans es un cocinero directo y de ideas muy claras, sencillas de entender al primer bocado: veamos unas cocochas de merluza al pil-pil con mojo picón, entre Euskadi y Canarias. Y nos deja K.O. un espléndido solomillo Wellington, relleno de pichón en lugar de lomo de buey. Ojo con los cócteles, muchos concebidos como recetas de comida líquidas: por ejemplo, un cóctel de escalivada, con el pimiento rojo muy presente y un vodka con pimiento del Padrón.

Detalles

Dirección
Fraternitat, 37
Barcelona
08012
Transporte
M: Verdaguer
Horas de apertura
Ju. y Do. de 13 a 16 h y de 18 a 1 h (Mié. solo de 18 a 1 h). Vi. y Sá. de 13 a 16 h y de 18 a 2 h. Lu. y Ma. cerrado.
Publicidad
Últimas noticias
    Volver arriba

    Quiénes somos

    Contáctanos

    Time Out Barcelona

    Time Out Worldwide

    Mapa del sitio
    © 2026 Time Out England Limited and affiliated companies owned by Time Out Group Plc. All rights reserved. Time Out is a registered trademark of Time Out Digital Limited.