La historia

Después de dar varias vueltas por Europa, Marco aterrizó en Barcelona y en 2021 se lanzó a su primera aventura gastronómica: un local diminuto en el Born dedicado en cuerpo y alma a la pizza in teglia. Ironías de la vida: él es napolitano, pero lo suyo es la pizza romana. El nombre lo deja claro —traducido de aquella manera, significa 'pizza en bandeja'— y es exactamente lo que se ve desde la calle: un desfile de bandejas rectangulares repletas de porciones, con más de diez variedades listas para elegir al vuelo. Aquí no hay mantel ni ceremonia: se pide, se señala con el dedo y se come. Rápido e informal, como debe ser la buena comida callejera italiana.

Pizza in teglia vs. pizza napolitana

Las diferencias con la napolitana son notables. La romana es más aireada, más crujiente y, sobre todo, más firme, lo que permite cargarla con toppings generosos, como el especial de los sábados: ragú boloñesa hecho con butifarra. Si una porción puede sostener Italia y Cataluña a la vez, es que puede con todo. No es casualidad que en su primer año se llegaran a despachar más de 300 combinaciones distintas.

Además, la teglia se hornea en bandejas metálicas y pasa por fermentaciones larguísimas. Por eso Marco define el proyecto como “un taller de pizza lenta”, aunque aquí el ritmo del servicio sea ágil y constante. El equilibrio entre técnica paciente y servicio rápido es parte del encanto: producto serio, formato desenfadado.

Qué pedir

La rotación es continua, pero la Margherita lenta nunca falla. Atención al detalle: la salsa de tomate se cuece durante cuatro horas. También triunfan la Mortazza —con burrata, mortadela y nieve de pistacho— y el Calzone en versión teglia, con mozzarella, ricotta y embutidos. Siempre hay opciones vegetarianas y veganas. Ideal para venir solo y picar algo rápido, o para plantarte con amigos y montar una cata improvisada de porciones. Para beber, cervezas artesanas bien escogidas.

Dirección

Sant Pere Més Baix, 69 (Born)

Cómo llegar

Metro Arc de Triomf (L1)

Horario

Martes a jueves: de 12.30 a 21 h

Viernes y sábado: de 12 a 21 h

Contacto

Teléfono: 604 922 225

Instagram: @fellapizza