Time Out dice

La historia

Kai Zhou es el cerebro y propietario de Lady Dumpling, una cadena barcelonesa especializada en dumplings que ya forma parte del paisaje urbano. Seguro que habéis pasado por delante de alguno de sus locales —inconfundibles por las baldosas blancas y rojas— y os habéis quedado mirando, hipnotizados, cómo las cocineras pliegan dumplings uno a uno tras el cristal. A él le ocurrió algo parecido hace años, durante un viaje a Londres: se topó con un local donde el escaparate funcionaba como escenario y el personal trabajaba la masa a mano, con una paciencia tan infinita como precisa. Aquella imagen se le quedó grabada.

Al volver a Barcelona, la idea tomó forma rápidamente. En el restaurante chino de sus padres, el plato más vendido eran, casualmente, los dumplings. Cuando vio que el local de enfrente estaba vacío, no se lo pensó dos veces y abrió su primer Lady Dumpling. El resto es historia reciente pero contundente: hoy suma cinco locales repartidos por el centro de la ciudad y el proyecto funciona con creces. En 2025, sin ir más lejos, vendieron 1.400.000 dumplings. Un dato que habla de volumen de producción y también de una clientela muy fiel.

La comida

Aquí todo gira en torno al dumpling, pero hay varias maneras de abordarlo. Ofrecen cajas de 12 unidades, con precios que van de los 10,95 a los 24,90 euros, según si se añaden entrante y bebida. También podéis combinarlos con arroz, wakame o kimchi, y sumar alguna cosa para compartir como ensalada de pepino, wakame o rollitos. Y si sois de los que prefieren la versión doméstica, hay dumplings congelados para llevar a casa por la mitad de precio. Para mojarlos, cuatro salsas bien escogidas: teriyaki, chili dulce, lao gan ma o sésamo. Se preparan al vapor o a la plancha, según el relleno y el antojo.

Hablemos precisamente de los rellenos, jugosos y bastante adictivos. Hay un poco de todo: desde los más tradicionales, como el char siu de cerdo marinado con jengibre y cebollino chino, o el xiao long bao de cerdo y cebolleta con caldo casero cocido a fuego lento durante seis horas, hasta combinaciones más atrevidas de la casa, como ternera asada con queso cheddar o pollo al curry japonés picante con zanahoria y sésamo. Para vegetarianos y veganos, tres opciones bien resueltas: mix de setas y verduras, berenjena con miso o portobello salteado con castañas de agua.

Las comandas se pueden disfrutar en el local —todos cuentan con barras y algunas mesas— o se preparan cómodamente para llevar (¡viva el street food!). Rápido, informal y sin complicaciones, Lady Dumpling juega en la liga de los sitios donde sabes exactamente a qué vas… y sales satisfecho.

Direcciones

Gòtic: Escudellers, 30

Eixample Dret: Roger de Flor, 57

Born: Argenteria, 31

Raval: Bonsuccés, 10

Gràcia: Astúries, 53

Cómo llegar

Gòtic: Metro Drassanes (L3)

Eixample Dret: Arc de Triomf (L1)

Born: Jaume I (L4)

Raval: Catalunya (L1, L3)

Gràcia: Fontana (L3)

Horario

De lunes a domingo, de 12 a 23 h

Contacto

Web: ladydumpling.com

Instagram: @lady.dumpling