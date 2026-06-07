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Motor Oil Cocktail Garage
Font: Motor Oil Cocktail Garage | Motor Oil Cocktail Garage

Motor Oil Cocktail Garage

  • Restaurantes | Hamburguesas
  • El Gòtic
Ricard Martín
Escrito por Ricard Martín
Editor de Menjar i Beure, Time Out Barcelona
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Time Out dice

La parte final de la calle de la Mercè, los últimos metros del Gòtic antes de convertirse en el Born, siempre han tenido algo mágico. Y en esos últimos metros se encuentra Motor Oil, que toma el relevo del bar Bollocks. Sigue siendo impresionante: hablamos de una inmensa coctelería-diner de estética rockera, repleta de memorabilia de uno de los socios, el DJ y promotor Max Ochoa, MadMax de Nasty Mondays (¡motos colgadas! ¡Un pinball de Aerosmith!), con una carta de cócteles a cargo del bartender Marco Tagliabue, alma de Creps al Born y tercer socio, y una selección musical repartida entre el mítico DJ Yoda, cuarto copropietario, y el propio Max. Por si fuera poco, las hamburguesas y el pollo frito, a precios de amigo, corren a cargo de La Gringa.

Detalles

Dirección
Ample, 46
Barcelona
08002
Transporte
M: Barceloneta (L4)
Precio
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