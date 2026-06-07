Time Out dice

La parte final de la calle de la Mercè, los últimos metros del Gòtic antes de convertirse en el Born, siempre han tenido algo mágico. Y en esos últimos metros se encuentra Motor Oil, que toma el relevo del bar Bollocks. Sigue siendo impresionante: hablamos de una inmensa coctelería-diner de estética rockera, repleta de memorabilia de uno de los socios, el DJ y promotor Max Ochoa, MadMax de Nasty Mondays (¡motos colgadas! ¡Un pinball de Aerosmith!), con una carta de cócteles a cargo del bartender Marco Tagliabue, alma de Creps al Born y tercer socio, y una selección musical repartida entre el mítico DJ Yoda, cuarto copropietario, y el propio Max. Por si fuera poco, las hamburguesas y el pollo frito, a precios de amigo, corren a cargo de La Gringa.