Time Out dice

Lo que pasa estos días en el Lliure es una excepción que debería convertirse en norma, como sucede en muchos rincones de Europa y como sucedía en el mismo Lliure en épocas pretéritas: el estreno de una ópera contemporánea. Con música de Fernando Velázquez, la orquesta del Gran Teatre del Liceu y libreto y dirección de Nao Albet y Marcel Borràs, Els estunmen demuestra que la ópera no es, en absoluto, un género museístico, muerto, que ya no puede aportar nada a la contemporaneidad.

Es como si Albet y Borràs hubieran cogido la última escena de Atraco, paliza y muerte en Agbanäspach (TNC, 2013) y nos hubieran traído hasta aquí, a un viaje hacia las cloacas de la masculinidad a la que le cantan las exequias. Todo empieza con un chico provocando una masacre. Acto seguido, sus padres, Evangelina y Klaus, asisten al lugar de los hechos y se presentan como víctimas. ¿Por qué su hijo ha llevado a cabo un hecho tan atroz? Entonces, la madre (Núria Lloansi) inicia una investigación: quiere saber las razones que llevaron al chico a cometer la barbarie.

La estética del espectáculo, entre el actioner y el cómic de Marvel, es de las más trabajadas de lo que hemos visto en mucho tiempo

En escena, Evangelina topará con una serie de hombres, actores, cantantes y stunts, los especialistas de las películas. Y, claro, con Albet y Borràs, narradores e ideólogos, también percusionistas, fabricantes de efectos especiales, actores ocasionales... Incluso secan el suelo. Su puesta en escena es de primera. Desvergonzada, atrevida y con una capacidad para ocupar el espacio brillante. Les gustan las escaleras, a este par. Y es que la estética del espectáculo, entre el actioner y el cómic de Marvel, es de las más trabajadas de lo que hemos visto en mucho tiempo. Se debe destacar el trabajo de Max Glaenzel (escenografía) y Sílvia Delagneau (vestuario).

La música que Fernando Velázquez ha escrito para Els estunmen tiene vida propia, es muy cinematográfica, con interludios en los que repasa la historia de la ópera, del barroco al siglo XX. Los cantantes cantan en catalán y castellano, pero también en inglés, italiano y alemán. Destacan Gabriel Díaz (contratenor) y Sandra Fernández (soprano), encargados de doblar a Evangelina y a Klaus.

El problema, quizás, lo encontramos en el fondo, en que tenemos una veintena de hombres y tan solo dos mujeres en escena, mientras el discurso es un claro ataque a la normalización de la violencia en la ficción y a la figura del macho alfa, el héroe. Cuando dicen que solo nueve mujeres han perpetrado una masacre, mientras que el número de hombres asciende a más de 2.500 ya no hace falta añadir nada más. Pero Klaus, en la lista de agravios cometidos que expone, ¿tiene que pedir perdón por no levantar la tapa del váter para ir a mear? Aquí es donde todo descarrila un poco.

Els estunmen es una propuesta atrevida y excepcional, cerca de dos horas de teatro y ópera de primera calidad que demuestran todo lo que Albet y Borràs pueden hacer. A pesar de tener solo treinta y tantos tienen a sus espaldas una carrera muy sólida como creadores: los conocemos desde que eran adolescentes y nunca han dado un paso atrás. Esta es su propuesta más expansiva. Solo esperamos que no sea la última. En De Nao Albet i Marcel Borràs (TNC, 2023) dijeron que, cuando se pasaran a la ópera, se retirarían. Ya esperamos la próxima.