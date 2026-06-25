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Madrid

Ó Terraza & Music Bar
Ó Terraza & Music Bar
Ó Terraza & Music Bar

9 chiringuitos urbanos de Madrid

Estos bares y coctelerías es lo más cerca que estamos los madrileños de tomarnos una caña a pie de playa sin salir de la ciudad

María Sanz
Escrito por María Sanz
Colaboradora, Time Out Madrid
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Pescaíto frito, una caña o tinto de verano bien frío y la arena entre los dedos de los pies. ¿Quién no echa de menos esa sensación estival el resto del año? Los madrileños lo tenemos más difícil a la hora de escaparnos a la playa y sí, The Refrescos tenían razón, pero gracias al ingenio y la creatividad de algunos bares y restaurante de la ciudad, podemos sentirnos un poco más cerca del mar: tienen tumbonas playeras, cócteles refrescantes y algunos incluso cuentan con fina arena blanca. ¡Descubrid nuestros chiringuitos de Madrid favoritos!

RECOMENDADO: Las mejores terrazas de Madrid

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Chiringuitos en Madrid

Ó Terraza & Music Bar

  • Comer
Ó Terraza & Music Bar
Ó Terraza & Music Bar
Ó Terraza & Music Bar

Qué es: un espacio de 500 metros cuadrados del que nos ha enamorado su terraza que, con las sombrillas ya desplegadas junto a ese lago que en el horizonte solo tiene cielos y el césped verde de un club de golf, es lo más cerca que vas a estar de sentirte de vacaciones.

Por qué nos gusta: porque ha llegado para darle algo de vida a La Finca Grand Café con una propuesta en la que lo mismo te sientas a tomar unas cañas mientras picas algo, que te decides a brindar con un cóctel o se convierte en tu tardeo del fin de semana.

Dónde está: La Finca Grand Café (Pozuelo de Alarcón)

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Café del Rey

  • Mediterránea
  • Austrias
  • precio 2 de 4
Café del Rey
Café del Rey
Café del Rey

Qué es: es como tener un beach club, pero en vez de en la playa, junto a Príncipe Pío. Solo les falta el rayo verde, ese esquivo fenómeno óptico en el horizonte playero al atardecer, porque mojitos, daiquiris y sangrías se despachan entre palmeras y cañas de bambú.

Por qué nos gusta: porque se toman muy en serio lo de hacerte sentir que estás cerca del mar y es llegar el verano y programar una sucesión de noches temáticas, afterworks con 2x1, fiestas...

Dónde está: Paseo del Rey, 22 (Metro: Príncipe Pío)

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Arpillera Bomarea

  • Comer
Arpillera Bomarea
Arpillera Bomarea
Arpillera

Qué es: terraza en mitad del Parque Forestal de Valdebernardo, perfecta para ir con niños. En la mesa, desde tapeo a modo de apuesta segura (croquetas, ensaladilla…) hasta platos más contundentes.

Por qué nos gusta: porque está rodeada de verde (y eso en Madrid, siempre es de agradecer, especialmente cuando llega el calor), junto a un lago y tiene un atardecer que no te diremos que te hará olvidar que sigues en la ciudad, pero casi.

Dónde está: Parque Forestal de Valdebernardo (Metro: Valdebernardo)

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Terraza Playa Madrid

Terraza Playa Madrid
Terraza Playa Madrid
©Alfredo Arias Horas

Qué es: ¿Sabes esos chiringuitos de playa donde lo mismo te tomas una ensalada, que pides un cóctel o que empiezas por el aperitivo y cuando te quieres dar cuenta estás en la sombremesa? Esta terraza junto al Manzanares (a la altura de los chorros de Arganzuela) es un poco eso, nuestro chiringuito en Madrid.

Por qué nos gusta: porque es perfecta para hacer un alto en el camino en el paseo que te estés dando por Madrid Río, con independencia del momento del día en que te encuentres (abre desde el desayuno hasta la cena).

Dónde está: Paseo de las Yeserías, 33 (Metro: Pirámides)

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Ojalá Beach Bar

  • Cocina creativa
  • Malasaña
  • precio 2 de 4
  • Crítica de Time Out
Ojalá Beach Bar
Ojalá Beach Bar
Ojalá. Grupo La Musa

Qué es: es uno de los restaurantes más famosos de Malasaña y lo más parecido a un bar de playa en Madrid. Sí, sí, no es una exageración: en su planta inferior, mesas bajas y los cojines se asientan sobre una capa de arena al más puro estilo chiringuito chill out.

Por qué nos gusta: porque ha sabido aunar a la perfección comida de calidad (con fuerte acento mexicano y de Oriente Medio), precios bastante asequibles y una decoración única, como bien demuestra su comedor de arena.

Dónde está: calle de San Andrés, 1 (Metro: Tribunal)

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Areia Club

  • Coctelerías
  • Chueca
  • precio 1 de 4
Areia Club
Areia Club
©JGARCIANI

Qué es: hace tiempo era un pub irlandés que luego transformaron en un espacio chill out: se puede comer y picar algo, aunque lo realmente interesante es su cambio al ir cayendo la noche, cuando se convierte en espacio para arrancar la noche.

Por qué nos gusta: porque es la tropicalidad creando el ambiente de un chiringuito en Madrid, donde no falta una nutrida programación de DJs.

Dónde está: calle Hortaleza, 92 (Metro: Alonso Martínez)

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The Mint Roof

  • Hoteles
  • Centro
  • precio 2 de 4
The Mint Roof
The Mint Roof
Vincci The Mint

Qué es: es el rooftop del hotel Vincci The Mint. Se trata de un precioso espacio situado en la azotea del edificio con cómodos sofás, vistas espectaculares y un pequeño food truck para tomar un bocado mientras disfrutas de tener este chiringuito en Madrid.

Por qué nos gusta: además de las vistas y la ubicación, nos tiene enamorados ese food truck tan cuqui que ya se ha convertido en un clásico de Instagram en cuanto llega el calor.

Dónde está: Gran Vía, 10 (Metro: Gran Vía)

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Ver precio

La playa de Lavapiés

  • Lavapiés
  • precio 1 de 4
La playa de Lavapiés
La playa de Lavapiés
Mahoudrid

Qué es: bar playero, que ha sabido mantener intacto su aire de chiringuito en Madrid, gracias a sus murales con mares refrescantes. 

Por qué nos gusta: por su terraza, una de las más demandadas cuando llega el buen tiempo y por sus opciones de picoteo rico con hummus, empanadas argentinas, focaccias y unos postres deliciosos.

Dónde está: calle Argumosa, 9 (Metro: Lavapiés)

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Cava Baja 5 La Playa

Cava Baja 5 La Playa
Cava Baja 5 La Playa
Cava Baja 5, La Playa

Qué es: local de La Latina, más conocido como La Playa, cuya planta inferior, el suelo, está cubierto por una fina capa de arena de playa que invita a descalzarse nada más bajar las escaleras de este chiringuito de Madrid. 

Por qué nos gusta: porque son expertos en la preparación de cócteles y tiene un ambiente íntimo muy conseguido gracias a la iluminación.

Dónde está: calle de la Cava Baja, 5 (Metro: La Latina)

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