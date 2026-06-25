Qué es: un espacio de 500 metros cuadrados del que nos ha enamorado su terraza que, con las sombrillas ya desplegadas junto a ese lago que en el horizonte solo tiene cielos y el césped verde de un club de golf, es lo más cerca que vas a estar de sentirte de vacaciones.

Por qué nos gusta: porque ha llegado para darle algo de vida a La Finca Grand Café con una propuesta en la que lo mismo te sientas a tomar unas cañas mientras picas algo, que te decides a brindar con un cóctel o se convierte en tu tardeo del fin de semana.

Dónde está: La Finca Grand Café (Pozuelo de Alarcón)