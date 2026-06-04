Un mes para 14 paradas. O las que quieras. Pero las fechas son las que son. Del 10 de junio al 6 de julio. Arranca en cuanto se vaya León XIV. Durante esos días la sacrosanta croqueta de jamón ibérico vuelve a protagonizar una de las rutas más esperadas del año, la oportunidad no sólo de probar algunas de las mejores recetas de Madrid (incluida la ganadora del XII Campeonato a la Mejor Croqueta de Jamón Ibérico en Madrid Fusión 2026 que se sirve a diario en el restaurante Salino) sino de conocer algunas nuevas y sonadas aperturas en la restauración madrileña. Por ejemplo, este año, la cuarta edición de este proyecto que apadrina Sánchez Romero Carvajal, el recorrido hace escala en Casa Vega, el recién inaugurado proyecto del Grupo Tatel, con Íñigo Onieva como principal cara visible de este negocio.

Los Gabrieles Los Gabrieles

Otras barras imprescindibles de los hermanos Aparicio, La Raquetista y Cachivache, del parque del Retiro al corazón de Chamartín, también están presentes (nota al pie: su cocina también sube este junio a una azotea junto a la plaza Mayor). Pero quizás uno de los mayores atractivos de esta edición sea adentrarse en la espectacular e histórica taberna Los Gabrieles. La pista es una visita obligada si andáis de tapas por el centro de Madrid. Otro punto diferencial se esconde en un callejón del barrio de Salamanca (con terraza en las alturas incluida). igual es el momento para conocer la propuesta de Árdia, el regreso del gran Nazario Cano a Madrid.

Casa Salesas Casa Salesas

Madrid al completo será de nuevo un mapa del tesoro. Esta vez el de la bechamel perfecta, el de la untuosidad y el crujiente ideales. Nuestro listado de croquetas lo tenéis todo el año pero estas semanas 14 paradas se esmeran por sacar sus croquetas mejor que nunca. Vosotros escogéis el itinerario pero, además de los nombres de arriba, este 2026 participan iconos de la ciudad como Café Comercial o Tatel, los restaurantes Once nudos (un secreto a voces con terraza al fresco en el Mercado de San Antón), El Escondite, Casa Orellana, Virrey, Casa Salesas y Rita Sibarita (el más alejado del centro, en Montecarmelo).

Café Comercial Café Comercial

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