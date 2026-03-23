Están los bocadillos y sándwiches de los que todo el mundo habla, un delicioso restaurante chino y estupendas pistas por Madrid Río

Antes de que vengan con su cada vez más popular listado de chiringuitos para descubrir este verano vayas a la costa gaditana, te bañes en una playa de Galicia o busques esa recomendación necesaria para escapar del turismo en Levante, la guía Repsol lanza esta primavera un nuevo listado de Soletes, ese pegatina que aglutina una selección de pistas buenas, bonitas y baratas por todo España. Son más de 300 establecimientos pero nosotros nos hemos quedado con lo escogido en la Comunidad de Madrid.

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Todos los nuevos Soletes en Madrid este 2026

Si a mediados de febrero daban sus Soles en Madrid, su máximo galardón a la hora de vivir nuevas experiencias gastronómicas en la capital, hoy vienen con un puñado de nuevas apuestas para no perderse las últimas aperturas o para arrojar luz sobre alguna joya escondida. Son 21 direcciones que, según Repsol, mereces tener en en tu radar (etiquetados como Quiero ir en Google maps) si buscas comer bien y llegar a fin de mes. Planes perfectos para cualquier finde con amigos. La mayoría de las pistas están en el callejero de nuestra ciudad pero hay restaurantes en Chinchón o en Alcalá de Henares, una terraza entre árboles a los pies de Abantos (San Lorenzo de El Escorial) o una pizzería dentro de la muralla de Buitrago de Lozoya. De muchos te hemos hablado ya en nuestras reseñas.

Farah

En Madrid capital hay restaurantes chinos, sea un imprescindible ya en Usera como una sorpresa cerca de Plaza de España, están los bocadillos y sándwiches de los que todo el mundo habla, hay algún puesto de mercado, la última hamburguesa top de unos veinteañeros y novedades alrededor de Madrid Río.

Aquí os dejamos la selección completa de Soletes 2026 para que marquéis los que tenéis pendientes y a los que os gustaría ir a lo largo de este año:



Casa Benito (Alcalá de Henares)

Bammbao

Desde Cero (Coslada)

Dispatch

El Buen

Farah

Horizontal (San Lorenzo de El Escorial)

Hostel La Pedriza (Manzanares el Real)

Insurgente

Juventud Malatang

La Cúpula (Las Rozas)

La Señora Winebar (Chinchón)

Le Qualitè Tasca

Limbo

María del Río

Mikuna

Nolita

Pacto Raíz

Pava

Pistola

Pizzcolabis (Buitrago de Lozoya)





Insurgente

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