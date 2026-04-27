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Morrissey
Photograph: Morrissey/Facebook

Morrissey

El exlíder de The Smiths regresa una década más tarde a Barcelona para presentar su nuevo disco en el Barts Festival del Poble Espanyol
  • Música
  • Poble Espanyol, Sants - Montjuïc
Nerea Zapata
Escrito por Nerea Zapata
Estudiant en pràctiques
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Time Out dice

El icono del pop británico Steven Patrick Morrissey regresa a Barcelona. El cantante actuará el 25 de julio en el Poble Espanyol dentro del ciclo Barts Festival, en un concierto que llega más de una década después de su última visita a la ciudad. Unos días más tarde, también pasará por Madrid, el 29 de julio.

El exlíder de The Smiths continúa así con la gira de presentación de su decimocuarto álbum Make-up is a Lie (2026). Pero sin dejar de lado grandes himnos que han definido su trayectoria y el pop británico, tanto con el grupo con This charming man o There is a light that never goes out; como en solitario con Everyday is like sunday o First of the gang to die.

Ahora bien, esperemos que no haya imprevistos de última hora y pueda dormir bien para que no pase como en Valencia.

¿Dónde conseguir entradas?

Las entradas están a la venta en la web de Barts Festival y Primavera Sound, a través de enterticket.es, con un coste de 80 euros más gastos.

Y si quieres más, consulta nuestra lista de grandes conciertos que se celebran en Barcelona en 2026-27

Detalles

Sitio web del evento
www.primaverasound.com/es/morrissey-barcelona-poble-espanyol-madrid-movistar-arena-julio-2026-tour-make-up-is-a-pie?utm_source=newsletter&utm_medium=email&utm_campaign=tours&lid=15u8y9jmfehp
Dirección
Poble Espanyol
Av. de Francesc Ferrer i Guàrdia, 13
Sants-Montjuïc
Barcelona
08038
Transporte
Espanya (M: L1-L3, FGC), Poble Espanyol (bus 13, 23, 150)
Precio
80 €

Fechas y horas

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