Time Out dice

El Share Festival, que vuelve a instalarse en el Parc del Fòrum los días 24 y 25 de julio, celebrará este año su octava edición con algunos de los artistas de pop y música urbana más escuchados del momento, como los puertorriqueños Myke Towers y Omar Courtz, la madrileña Lola Índigo y el granadino Dellafuente.

También actuarán Dei V, RVFV, Juan Magán, Yan Block, De La Rose, Delaossa, Alejo, Lucho RK, La Pantera, Ptazeta, 31 FAM, Kidd Voodoo, Alesha. Y, respecto a los DJ's, el festival cuenta con los sets de Kiddo, Cande Gariso, Trapella, Anna Gisbert, Tay de León, Blin Blin y Carla Nisha.

Un festival joven

Una vez más en el recinto del Fòrum, el festival consolida su apuesta, que ha ido creciendo en paralelo al ascenso de las músicas urbanas y del pop más joven. Desde la primera edición en el Poble Espanyol, el Share ha encontrado su espacio en el panorama festivalero barcelonés apuntando a un target más joven y con un modelo sostenible y solidario.

En las pasadas siete ediciones han pasado por el festival artistas como Bad Gyal, Aitana, Rita Ora, Álvaro Soler, Sebastián Yatra, Becky G, C. Tangana, Alfred Garcia, Anuel AA, Morad, Miki Núñez, Oques Grasses, Bizarrap, Quevedo i Dellafuente.

Entradas a la venta

Las entradas del Share Festival 2026 ya están disponibles en la web del festival a un precio de 69 euros el abono general (consultad en la web, el precio puede variar). También puedes consultar qué otras grandes citas musicales existen en Barcelona este 2026 en nuestras listas de festivales, de grandes conciertos de la temporada y la de los grupos y artistas que actúan este mes.