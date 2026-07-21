Abre en Passeig de Gràcia una macrotienda de la famosa marca italiana que solo tiene ropa de una talla

La marca de ropa Brandy Melville ocupa el espacio de la antigua tienda Nespresso que durante 15 años estuvo en el número 55 del Passeig de Gràcia. El local, de dos plantas, es mucho más grande que los de la marca en Rosselló y Portal de l'Àngel, y así, la compañía rodeada de grandes polémicas gana su propio espacio en una de las calles más cotizadas de la ciudad.

Además de su inmensidad, el nuevo local de Brandy Melville sorprende por no tener probadores. Sí, una tienda de ropa sin probadores. Esto ha provocado que en Google Reviews solo obtenga una nota de 1,4 sobre 5, ya que los usuarios se han quejado por este tema, frustrados por pasar un buen rato eligiendo ropa para luego no poder ver cómo les queda antes de llevársela a casa. Aunque pueda parecer extraño, esto no es un hecho aislado de esta tienda de Barcelona: los locales de la franquicia en Inglaterra, Estados Unidos y Canadá están cerrando los probadores de las tiendas a causa de los robos y del vandalismo que se producían en ellos.

Aun así, su gran tamaño permite que albergue tesoros que no se encuentran en otras tiendas de la marca, o prendas difíciles de conseguir porque se agotan rapidísimo. Esta tienda, además, es una atracción turística, ya que Brandy diseña prendas de ropa con la palabra 'Barcelona', y al estar cerca de lugares como la Casa Batlló o La Pedrera, es inevitable que se convierta en otro reclamo para los visitantes, como muchas turistas ya están compartiendo en redes sociales.

La nueva tienda se encuentra justo al lado del Bulevard Rosa, y en el mismo lugar que Nespresso dejó libre tras mudarse a Rambla Catalunya. Antes de Nespresso, había un cine histórico: Los más cinéfilos recordarán que era el lugar donde estaba el cine Publi.

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Esta calle de Barcelona ha vivido en los últimos meses un auge de marcas que la han elegido para mostrar nuevas facetas: la tienda de gafas Etnia Barcelona, con una pop-up que incluye una exposición de fotografías y arte por las paredes, y Pandora, que recientemente ha estrenado un nuevo local que se convierte en el espacio principal de la marca en la ciudad.

En el punto de mira de las polémicas internacionales

Esta marca italiana solo vende prendas de vestir de la talla S. ¿Y qué pasa con las personas a las que no les vaya bien la ropa de la tienda? Pues no la pueden comprar: es una estrategia del fundador Stephan Marsan para crear una narrativa de exclusividad de Brandy Melville, porque no todo el mundo la puede llevar.

Y por si fuera poco, la marca también se ha adentrado en polémicas por cómo trata a las empleadas. Para trabajar en los establecimientos de la firma, a menudo es necesario enviar fotografías corporales de diversos ángulos, y no cumplir con unos estándares de belleza concretos es motivo suficiente para descartar candidatas. Además, las trabajadoras también han sufrido acoso y racismo, tal como queda recogido en el documental de HBO Brandy Hellville & the Cult of fast fashion.