Así es el elegante regreso a casa de un chef de Barcelona que ganó la Michelin en Brasil

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Bottega Bernacca, alta cocina italiana con pasta artesanal y producto escogido, abre en Gracia
Veamos: tenemos a un chef nacido en Barcelona que lleva años arrasando en Brasil a base de platos italianos y que ahora vuelve a su ciudad natal para abrir otro local de la exitosa cadena Botegga Bernaca (que, en realidad, se estrenó en Ibiza hace ya muchos años).
Efectivamente, la historia de Gerard Barberan daría para un libro, pero más allá de reflexiones sobre la globalización gastronómica o lo curioso de esta cocina que viaja de ida y vuelta por el Atlántico, lo realmente importante es que en el nuevo Bottega Bernacca (Bonavista, 10. T. 938 37 75 42) que abrió recientemente en el barrio de Gracia, se come muy bien (y ojo, que restaurantes buenos en Gracia no faltan).
La pasta es la especialidad de esta elegante trattoria de alta cocina –hablamos de un ticket medio de unos 60 euros– donde también hay carnes, pescados y una interesante selección de entrantes pensados para compartir. Pero en una primera visita -recomienda Barberan- lo suyo es centrarse en los platos de pasta. La fresca la elaboran ellos mismos y la seca trabajan con pastificios artesanales, talleres de pasta.
Buen producto, cocciones como mandan los cánones italianos, entre al dente y crujiente que dicen ellos, y combinaciones que se salen de los clásicos más conocidos para ofrecer fuera de carta unos paccheri a la genovese de lengua. Un ingrediente que también protagoniza la riquísima lengua tonnata.
Merecen mucho la pena también la pasta alla vongole (con almejas) o el clásico cacio e pepe. Y, para estos tiempos tan calurosos, empezar con una panzanella, ensalada toscana de pan y verduras, a base de tomates, pepino y anchoas, siempre es buena idea.
La historia de Botegga Bernacca se remonta a más de una década atrás. Davide Bernacca abrió su primer restaurante en Sao Paulo, pero fue años después, en 2015, cuando conoció a Gerard Barberan en Ibiza y pusieron en marcha una versión elegante de Bottega Bernaca, un concepto que luego llevarían de vuelta a Brasil. Una década después, cuentan ya con cinco locales, además del restaurante japonés Kuro, reconocido con una estrella Michelin. Resumiendo: regresa a Barcelona un chef local que ha triunfado en Sudamérica cocinando italiano y japonés.
Pero, volviendo a Barcelona, aunque la apuesta de Botegga Bernacca no es nueva y ya hay otros locales que juegan en primera división del fine dining italiano, aquí el formato más reducido juega a su favor (y ojo que no hay pizza). No pretende ser otro local de moda bien decorado, sino un restaurante donde comer buena pasta, con un servicio de sala cuidado y una bodega prometedora donde las referencias locales y las italianas son mayoría.
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