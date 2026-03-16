Así ha sido la sexta edición del Time Out Fest (la primera con vistas al mar)

Barcelona ha vivido un fin de semana de gran efervescencia culinaria. El Time Out Fest 2026 ha cerrado sus puertas con una cifra histórica: 14.000 visitantes. La edición era especialmente significativa porque era el primer festival gastronómico que acogían las instalaciones del Time Out Market, el espacio gastronómico inaugurado hace poco más de un año en el Maremagnum, y por lo tanto, también ha sido la primera edición del Time Out Fest con vistas al mar, al puerto y a la ciudad.

Time Out Barcelona Time Out Fest 2026

Cocina con sello local y opciones para todos

La sexta edición ha tenido como eje vertebrador el producto de proximidad y el talento culinario local. Diez de los restaurantes más reconocidos de la ciudad han presentado platos creados exclusivamente para el festival. En total, el público ha podido probar 21 propuestas gastronómicas –18 platos salados y tres postres– que reflejan la riqueza y creatividad de la escena gastronómica barcelonesa.

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Entre las propuestas más destacadas, se han podido probar desde los canelones trufados del chef con estrella Michelin Fran López, hasta las pizzetas gourmet de La Balmesina o pasando por hamburguesas de ternera catalana de La Real. Ahora bien, con producto local también se puede hacer un viaje gustativo a otros lugares del mundo, y esto en el Fest ha sido posible gracias a platos como los gunkans creativos de Monster Sushi, el butter fish de The Fish & Chips Shop o los tacos a la brasa de Darvaza.

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Una de las grandes novedades de este año ha sido la ampliación de la oferta vegetariana y vegana, con 10 platos específicos (como los tacos de jackfruit o la remolacha confitada) que han tenido una recibida excelente entre el público. Para terminar, los asistentes pudieron probar una oferta de postres excelente como los postres de autor firmados por Miquel Antoja, a cargo de Casa Amàlia, entre otras propuestas.

A pesar de los retos logísticos del fin de semana (como la lluvia del sábado o las afectaciones de movilidad por la Maratón del domingo) el público barcelonés ha respondido masivamente a esta cita anual de la gastronomía barcelonesa, que convierte el Time Out Fest en un formato de éxito y "referente cultural y gastronómico" en la ciudad, en palabras de Marina Quer, City Manager de Time Out Barcelona.

Más que comer: cultura y ocio ininterrumpido

Pero si algo tiene el Time Out Fest, es que es un festival gastronómico que no se limita a los fogones. Las terrazas con vistas al puerto han sido el escenario de una programación cultural frenética, con un fuerte protagonismo de la música gracias a las sesiones de DJs como Axel Pi (Sidonie) o VēMō DJ (miembros de Manel), además de la animación de calle de la Voodoo Marching Band y el ya clásico Bingo Musical con las estrellas drag Clover Bish y Pitita Queen.

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Además, los asistentes han podido participar en talleres de todo tipo: desde yoga y joyería hasta catas guiadas de vinos de la Familia Torres, de cerveza Estrella Damm o de quesos artesanos. Uno de los momentos más seguidos fue la grabación en directo del pódcast 'La Cullerada', donde se entrevistó al grupo 31 FAM y al emprendedor gastronómico Mani Alam.

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Con estas cifras y la buena acogida de la nueva ubicación, el Time Out Fest cierra un capítulo de éxito, reafirmando su papel como escaparate del talento local en un entorno privilegiado de la capital catalana.