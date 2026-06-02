Barcelona acoge la primera exposición exclusivamente dedicada al fútbol femenino en un museo de la ciudad

Del 2 al 7 de junio, un espacio del paseo de Gracia pondrá en valor este deporte con una muestra inmersiva de la mano de Gerard Piqué

Es innegable que el fútbol femenino ha tenido un renacimiento durante los últimos años, con más aficionados que nunca. Entonces… ¿por qué no ha habido nunca una exposición dedicada exclusivamente a las jugadoras en los museos de Barcelona? Pues no lo sabemos, pero al menos podemos decir que el día ya ha llegado: el White Rabbit Museum acoge una exposición inmersiva sobre la Queens League Spain, la competición de fútbol siete que creó Gerard Piqué, actualmente empresario y exfutbolista.

Con motivo del inicio de su nueva temporada, el museo inmersivo White Rabbit, que se ubica en el paseo de Gràcia, 55, se convierte temporalmente en la sede de la competición con esta exposición del 2 al 7 de junio.

¿Cómo es la exposición?

La muestra está diseñada como una propuesta interactiva. Los visitantes pueden revivir las jugadas más espectaculares de la historia de la liga, que fusiona las reglas tradicionales del deporte con las dinámicas de los e-sports. Por ejemplo, hay una zona dedicada al gol de Antonela Romoleroux, que supera los 300 millones de reproducciones globales y que, por lo tanto, simboliza la capacidad de la competición para generar conversación a gran escala.

Queens League Spain Exposició Queens League

La exposición también subraya el impacto cultural que tiene la Queens League en las nuevas generaciones de aficionados al deporte femenino, y en las creadoras de contenido del mundo al frente de los equipos, ya que la fórmula mágica del éxito de esta liga ha sido mezclar el fútbol y la cultura de internet.

La entrada cuesta entre 14 y 16 euros, y permite la visita al resto de exposiciones del museo. El horario es de 10 a 20 h todos los días (pero no te despistes, que la última entrada es a las 19 h).

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